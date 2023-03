Interior revoluciona la seguridad en el Poniente: Roquetas se queda en manos de la Policía Nacional

Julio Valdivia ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Importante giro en los acontecimientos con respecto a la seguridad en el Poniente. Tras años sin dar pistas sobre sus planes, el Ministerio del Interior ha presentado hoy la reorganización del despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la parte oriental de la comarca, lo que afectará al municipio de Roquetas de Mar y a Vícar.

En el caso de Roquetas de Mar finalmente se descarta la demarcación compartida y será la Policía Nacional la que asuma las competencias de seguridad ciudadana íntegramente en su término municipal. De momento, y «hasta la plena operatividad de la nueva comisaría», la seguridad seguirá en manos de la Guardia Civil, pero tan pronto como la comisaría entre en funcionamiento, será la Policía Nacional la que asumirá la «la competencia íntegra en todo el término municipal», según ha apuntado el Ministerio del Interior.

La Guardia Civil, no obstante, no se irá muy lejos, o al menos no en buena parte de sus efectivos, ya que el segundo anuncio realizado por el Gobierno en este sentido pasa por la construcción de un gran cuartel de la Guardia Civil en Vícar, donde el Ayuntamiento ya puso a disposición del Ministerio del Interior unos terrenos con capacidad incluso de ampliación en un futuro.

El anuncio supone regresar a los planes que ya dejó listos el Gobierno de Zapatero, cuando se apostó por la comisaría de Roquetas de Mar y se anunció un gran cuartel en Vícar que centralizara la vigilancia de las zonas rurales. Aquel plan llegó a estar a punto de iniciarse, ya que se dispuso de terrenos para ello, así como un proyecto, ambos aportados por el Ayuntamiento, pero los recortes previos a la crisis dejaron el proyecto paralizado cuando estaban a punto de licitarse las obras. La crisis posterior y los planes del PP, que descartó la comisaría, apostando por un gran cuartel, dejaron el proyecto aparcado hasta ahora.

El anuncio llega a dos días de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el sábado participará en el acto de presentación de la candidatura de Manolo García a la Alcaldía de Roquetas. García ha venido desvelando en los ultimos días la existencia de contactos con altos cargos del Ministerio del Interior para conseguir desbloquear el proyecto y la elección del ministro del ramo para la presentación de su candidatura parecía confirmar el éxito en las gestiones, como finalmente ha ocurrido.

Cambios en el Centro Penitenciario

Otra de las medidas más relevantes en este plan de mejora de las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Almería es el relevo en las funciones de seguridad exterior en el Centro Penitenciario de Almería.

A pesar de encontrarse en ámbito urbano, en la capital de la provincia, hasta el momento la seguridad exterior en la cárcel de Almería se prestaba por efectivos de la Guardia Civil. En el marco de este plan, en las próximas semanas se va a producir un relevo en estas funciones y van a pasar a ser asumidas por la Policía Nacional, liberando de esta forma efectivos de la Guardia Civil, que van a poder ser dedicados a otros cometidos.

Nueva comisaría en Almería

Dentro del ámbito de las nuevas infraestructuras también destaca el proyecto para la nueva comisaría de Policía Nacional en Almería, un proyecto dotado con 7 millones de euros de inversión con el que se van a levantar unas nuevas dependencias en la capital almeriense.

Aumento de agentes

El proyecto del Ministerio del Interior en la provincia de Almería no solo contempla más y mejores infraestructuras, sino que pasa también por más agentes y mejor retribuidos, según ha apuntado el Gobierno en un comunicado.

Con las últimas incorporaciones, gracias a las ofertas de empleo público lanzadas por el Gobierno, Almería ha alcanzado el máximo histórico de agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil con 2.387 agentes.

Según el Gobierno, esto ha sido posible gracias a la apuesta del Ministerio del Interior por la incorporación de agentes, que ha supuesto en Almería un incremento de 103 efectivos en cuatro años, pasando de los 2.284 que había a comienzos de 2018 a los citados 2.387 con los que se ha iniciado este año.

Interior asegura que esta política «ha logrado revertir en cinco años los 101 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que los Gobierno del Partido Popular recortaron de las ciudades y pueblos de Almería».