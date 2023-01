El crimen de Roquetas se investiga como machista y no de género al no existir relación entre ambos El autor confeso de la muerte de la mujer de 44 años «presentó resistencia muy activa» e hirió a varios agentes durante su detención

La muerte de la mujer de 44 años estrangulada en la madrugada del sábado al domingo en Roquetas de Mar a manos de un hombre, que confesó el crimen ante los agentes, se está investigando como un homicidio doloso en el ámbito de la violencia machista.

Por el momento, y a falta de que concluya la investigación, se ha considerado un feminicidio fuera del ámbito de la violencia de género «al no existir constatación suficiente de que hubiera vinculación afectiva previa entre ambas personas». Así lo han confirmado a IDEAL fuentes de la Subdelegación del Gobierno de España en Almería.

Desde el Ejecutivo han recordado que el año pasado el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero estableció una categorización nueva para considerar los feminicidios en los que no existía relación previa entre la víctima y el agresor, como es este caso, y por eso se considera violencia machista.

No obstante, «por el momento» los investigadores no han encontrado indicios de que existiera algún tipo de relación entre el agresor, de 30 años, y la fallecida. Es por ello por lo que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no está abordando este caso al entender que no se circunscribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación han relatado que la primera llamada de alerta al centro coordinador de emergencias 112 Andalucía se recibió en torno a las 5.00 horas del domingo. Inmediatamente se activó a los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, que se dirigieron hasta el domicilio de la calle Las Palmeras, en el barrio de Las 200 Viviendas, en el que se produjeron los hechos.

Allí arrestaron al autor confeso del estrangulamiento, que presentó «una resistencia muy activa», llegando a herir a varios agentes de la Benemérita.

La investigación, por la que se ha decretado el secreto de sumario, está siendo llevada a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería.

Merece la pena recordar que la coordinadora provincial del Instituto de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, confirmó horas después de los hechos que la mujer había sido víctima de un estrangulamiento tras haber mantenido relaciones sexuales. El hombre, indicó la máxima representante del IAM en la provincia, tenía antecedentes en el seguimiento Integral en los casos de violencia de Género (Viogen) en relación con otra mujer.