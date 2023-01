Detenido un hombre en Roquetas por estrangular a una mujer La Guardia Civil confirma que no habría una relación sentimental entre la víctima y el presunto autor del crimen, que tenía antecedentes por violencia de género

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre en Roquetas de Mar como presunto autor de la muerte de una mujer en el municipio. Según fuentes de la comandancia de la Guardia civil de Almería no existía una relación sentimental entre la víctima y su agresor. Si bien no han especificado cuándo se han producido los hechos, confirman desde el instituto armado que la investigación permanece abierta.

La coordinadora provincial del Instituto de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, ha confirmado que la mujer ha sido víctima de un estrangulamiento tras haber mantenido relaciones sexuales. El hombre, ha indicado la máxima representante del IAM en la provincia, tenía antecedentes en el seguimiento Integral en los casos de violencia de Género (Viogen) en relación con otra mujer.

🔊 Un hombre en Almería ha estrangulado a una mujer tras haber mantenido relaciones sexuales. El hombre tenía antecedentes en el seguimiento Integral en los casos de violencia de Género ( viogen) en relación con otra mujer😔 María del Mar Esparza Conesa (@MEsparzaConesa) January 8, 2023

Fuentes cercanas a la investigación han apuntado a Europa Press, no obstante, que "no es la principal hipótesis" la violencia de género, sino "otro tipo de circunstancias", ya que "se está investigando si la víctima se dedicaba a la prostitución" y si esto pudiera tener relación o no con el trágico suceso.

Los hechos han sucedido en un edificio de viviendas ubicado en la calle Las Palmeras de Roquetas de Mar y tras el crimen, el varón habría confesado su autoría.