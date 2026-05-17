Zumba, ruta saludable y talleres por el Día de la Salud en Vícar

El Ayuntamiento de Vícar, a través de la concejalía de Salud, preparó un completo programa de actividades con motivo del 'Día Mundial de la Salud', ... que tendrán lugar el próximo 21 de mayo. Se trata de una jornada repleta de actividades en las que el Ayuntamiento propone numerosas alternativas y acciones saludables con el objetivo de mejorar la salud de los ciudadanos, como una ruta por el bulevar, un desayuno saludable, y varios stands informativos sobre acciones diversas relacionadas con la salud.

El alcalde, Antonio Bonilla, recordó que las actividades del 'Día Mundial de la Salud' «no son una foto fija, sino que son la culminación de todas las acciones que, de forma permanente y continuada, venimos llevando a cabo en el municipio de Vícar durante todo el año y que están dirigidas al conjunto de los vecinos, aunque con especial incidencia en los colectivos de personas mayores y mujeres».

Las actividades comenzarán a las nueve de la mañana del jueves, 21 de mayo, con una ruta saludable que propone un recorrido por el Bulevar Ciudad de Vícar, con salidas desde La Gangosa y Puebla de Vícar, hasta culminar con un desayuno saludable a la altura de la rotonda de 2005 en Las Cabañuelas. Allí se dispondrán diversos puestos, con cartelería, y folletos e información personalizada sobre Educación Vial y embarazadas, higiene postural, hábitos de alimentación saludable, riesgos cardiovasculares, toma de tensión y de los niveles de azúcar, técnicas de reanimación cardiorespiratoria, información sobre vacunas y consejos sobre protección solar.

La jornada, que pretende fomentar buenas prácticas en salud, apostando por pequeños hábitos que produzcan grandes cambios en nuestra salud, finalizara con una masterclass de zumba a cargo de Mar de Zumba. La zumba se convirtió en uno de los deportes de moda a nivel mundial, y «será la excusa perfecta para realizar ejercicio, divirtiéndose a la vez al ritmo de la música», señaló Antonio Bonilla.

A través de todas estas propuestas el Ayuntamiento de Vícar y el área de Salud del mismo inciden en las actuaciones realizadas de forma continuada en su papel como Ciudad Educadora, Ciudad Amiga de la Infancia, Ciudad Amigable con las Personas Mayores, miembro de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) y miembro de la fundación '5 al día'.