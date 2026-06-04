La XXVI Edición de la Antorcha de las Letras de Vícar finaliza tras más de un mes de actividades

La vigesimosexta edición de la Antorcha de las Letras de Vícar concluyó este miércoles con el concurso intercentros 'Molino de Preguntas'. Un certamen de animación ... a la lectura que ya es todo un clásico dentro de la programación y que proclamó como campeones a los colegios La Canal y Federico García Lorca.

La final disputada este miércoles en la Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte retó a los grupos ganadores de cada uno de los centros del municipio donde se imparte la Educación Secundaria Obligatoria. Finalmente, los alumnos de 1.º del CEIP La Canal y los de 2.º del CEIP Federico García Lorca lograron sobreponerse al resto de estudiantes ante las complejas preguntas de lengua, literatura o refranes, entre otras.

Al finalizar el certamen, todos los grupos participantes compartieron una jornada de juegos de mesa y convivencia y los ganadores disfrutarán la próxima semana de una experiencia deportiva en la escuela de deportes acuáticos Awa, en la playa de Aguadulce.

Esta actividad, impulsada por la Red de Bibliotecas Municipales de Vícar junto a la comunidad educativa, está altamente consolidada entre los estudiantes formando parte, cada edición, de la programación de la Antorcha de las Letras. De esta forma, el objetivo de impulsar y promover la lectura se refuerza a través de actividades dentro y fuera del aula.

La XXVI Antorcha de las Letras daba comienzo el pasado 23 de abril (Día del Libro) extendiéndose durante el mes de mayo con una programación que ha recorrido todos los núcleos del municipio. Así, junto a cada una de las bibliotecas que componen la red municipal, vicarios y vicarias de todas las edades participaron en actividades como representaciones teatrales, presentaciones de libros, cuentacuentos, talleres y juegos diversos.