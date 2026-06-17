La web Vícar Ciudad Verde dará a conocer cómo los fondos europeos transformarán el municipio

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, presentó este miércoles la web 'Vícar Ciudad Verde', explicando que esta es «una nueva herramienta que ponemos al servicio ... de nuestros ciudadanos para que conozcan con detalle y estén informados permanentemente de cómo se están invirtiendo los Fondos que la Unión Europea, a través del Gobierno de la Nación, ha concedido a nuestro pueblo, y el impacto real de todas estas obras en el desarrollo futuro de Vícar».

Esta nueva plataforma será una herramienta muy útil para que todos los vecinos de Vícar tengan acceso actualizado y puedan consultar en cada momento el estado de los grandes proyectos y como marchan cada una de las 124 actuaciones que tienen cabida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Vícar, «que redundarán, indiscutiblemente, en una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos de Vícar», remarcó Bonilla.

El Plan de Actuación Integrado promueve con Fondos Europeos un desarrollo urbano sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. Los ciudadanos deben saber que esos cerca de diez millones de euros de inversión traerán consigo un considerable ahorro para el municipio, tanto en el consumo de agua (en torno a un millón y medio de metros cúbicos), como en el de electricidad (unos 560.000 Kwh) que se concretan en un importante número de actuaciones con un enorme efecto transformador para la vida de todos y todas.

El Plan de Actuación Integrado de Vícar se articula en torno a tres grandes áreas y contempla en primer lugar medidas de eficiencia energética y economía circular, con actuaciones de mejora en la eficiencia eléctrica de edificios municipales, instalaciones deportivas y centros sociales; la segunda, con actuaciones de carácter medioambiental, permitirá mejorar zonas verdes tanto en el Bulevar Ciudad de Vícar, como el Bulevar de la Paz.

Además, de contar con otras actuaciones como el desarrollo de espacios deportivos y sostenibles al aire libre como son el skatepark, calistenia o parkour; por último, un tercer bloque centrará sus trabajos en la sectorización de la red de agua, la automatización y la mejora de la eficiencia en la gestión del agua. En este apartado se incluyen propuestas como la creación de un jardín botánico en la Villa, el Museo Etnológico o el Centro de Interpretación que servirán para hacer de Vícar un municipio con mayor atractivo turístico.

«Vícar Ciudad Verde es ya una realidad que se va abriendo paso día a día y que va a dejar una importante huella de futuro, siempre desde la perspectiva de la gran Ciudad de Vícar de los 50.000 habitantes, y esta web va a ser un instrumento ágil e intuitivo al servicio del ciudadano a través del que cada vecino podrá ponerse al corriente del estado de las inversiones que nos van a situar en la modernización de futuro de nuestro pueblo», enfatizó el alcalde.

El Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Vícar, Ciudad Verde', está cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027».