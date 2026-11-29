Javier Cortés Vícar 29/11/2026 Actualizado a las 23:09h.

Vox ganó las Elecciones Generales este domingo 29 de noviembre en Vícar, de acuerdo con los datos oficiales con el 92,20% escrutado. La formación ... de Santiago Abascal habría conseguido un 34,34 %% de los votos, mientras que el Partido Popular le sigue de cerca con un 33,66 %% y el PSOE llegó hasta el 25,27 %.