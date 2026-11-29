Vox vence en las elecciones en Vícar con casi un 35%
La formación liderada por Santiago Abascal logra un 34,44%, según el avance de datos con el 92,20% escrutado
Javier Cortés
Vícar
Vox ganó las Elecciones Generales este domingo 29 de noviembre en Vícar, de acuerdo con los datos oficiales con el 92,20% escrutado. La formación ... de Santiago Abascal habría conseguido un 34,34 %% de los votos, mientras que el Partido Popular le sigue de cerca con un 33,66 %% y el PSOE llegó hasta el 25,27 %.
SALF, el partido liderado por Alvise Pérez, se colocó cuarto con un 2,73% y le seguirían Adelante Andalucía con 1,29 %%, Frente Amplio con un 0,94 %%, PACMA con un 0,24 %, Frente Obrero con un 0,21 %, Escaños en Blanco con un 0,18 %, Podemos con un 0,14 %, y PCTE y Un Mundo Justo, ambos con un 0,07 %.