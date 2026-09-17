Vox traslada a la Junta la necesidad de impulsar el transporte escolar en Vícar

El parlamentario andaluz de Vox por Almería en el Parlamento de Andalucía, Juan José Bosquet, solicitó a la Consejería de Educación de la Junta de ... Andalucía que afronte una serie de mejoras en varios centros de la provincia almeriense, con especial atención en la necesidad de «retomar la totalidad de las líneas del transporte escolar en Vícar».

Bosquet recordó que «es de vital importancia seguir impulsando la educación en Andalucía, y esto solo se consigue a través de iniciativas como la que trae VOX al Parlamento de Andalucía». Detallando algunos de esos centros educativos que necesitan de una pronta actuación como con el «CEIP Ferrer Guardia y CEIP Mar Mediterráneo de Almería capital; IES Jaroso en Cuevas del Almanzora; o el edificio de Infantil del CEIP Santa María del Águila de El Ejido, entre otros».

«No solamente hay que mejorar los centros, sino que desde la Consejería de Educación también se debe garantizar que los alumnos puedan llegar hasta ellos con la existencia del transporte escolar», añadió Bosquet. Algo que «encuentra sus problemas en el municipio de Vícar, ya que la eliminación de varias líneas de este servicio con respecto al curso anterior está afectando directamente a las familias».

Para el parlamentario andaluz de Vox «no es de recibo que sean los padres de esos alumnos quienes deban hacer frente a ese transporte. Y es que el pagarlo de su propio bolsillo es una de las soluciones que han planteado ante la no recuperación de la totalidad del servicio por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no generando una igualdad real de oportunidades entre todos los alumnos«.

Desde el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Vícar, la portavoz Alejandra Ceballos, mantuvo reuniones con los vecinos y ha acudido a las diferentes manifestaciones para reclamar la recuperación de todas las líneas del transporte escolar del municipio. Además, registró diferentes iniciativas en el Consistorio vicario con el objetivo de que desde el Gobierno local se inste a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un total servicio que «ya tenían y que es de justicia recuperar».