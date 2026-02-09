Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

la edil de Vox recuerda que «desde hace años tenemos a familias viviendo hacinadas en las viviendas que hay disponibles, haciéndolo en condiciones lamentables». IDEAL

Vox pide al Gobierno municipal utilizar terrenos municipales de Vícar para viviendas asequibles

La portavoz, Alejandra Ceballos, ha exigido que «se bonifique el ICIO al máximo y las tasas involucradas en el proceso edificatorio»

J. C.

Vícar

Lunes, 9 de febrero 2026, 19:46

Comenta

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Vícar ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno con el objetivo de que ... se utilicen los terrenos municipales para la construcción de viviendas que tengan precios accesibles tanto para la compra como para el alquiler.

