Vox pide al Gobierno municipal utilizar terrenos municipales de Vícar para viviendas asequibles

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Vícar ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno con el objetivo de que ... se utilicen los terrenos municipales para la construcción de viviendas que tengan precios accesibles tanto para la compra como para el alquiler.

La portavoz, Alejandra Ceballos, ha explicado que «en Vícar existe un problema de acceso a la vivienda, y es que se ha convertido en algo casi imposible para muchas familias trabajadoras y jóvenes del municipio». Y es que «los motivos de esta problemática se deben principalmente a los elevados precios de las viviendas y también a la escasez de inmuebles en venta o alquiler».

Ceballos, además, indica que «si no existe vivienda asequible en Vícar, estos jóvenes y familias se van a ver obligados a irse a otros municipios que cuenten con mejores condiciones. Algo que afectará directamente en el número de habitantes de Vícar, ya que, en lugar de crecer, iremos perdiendo población».

Asimismo, la edil de Vox recuerda que «desde hace años tenemos a familias viviendo hacinadas en las viviendas que hay disponibles, haciéndolo en condiciones lamentables». Algo que «no podemos seguir permitiendo».

Ante esta situación, desde Vox se ha exigido al Gobierno del Partido Socialista la cesión de terrenos de titularidad municipal a empresas para la construcción de viviendas, que saquen a licitación terrenos públicos para que se construyan viviendas o que sea el propio Ayuntamiento de Vícar el que construya viviendas.

Ceballos ha concluido solicitando, a su vez «que los trámites necesarios para llevar a cabo cualquiera de estar medidas se inicien en los próximos tres meses; que desde el Consistorio bonificar al máximo el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); y, por último, realizar una revisión de todas las tasas municipales con el objeto de suprimir y bonificar todas aquellas tasas involucradas en el proceso edificatorio».