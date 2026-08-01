Vox pide a Antonio Bonilla que aumente el número de licencias de taxis para mejorar el servicio en Vícar

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Vícar registró una moción de cara al próximo pleno en la que va a solicitar al ... Gobierno del Partido Socialista de Vícar que «se aumente el número de licencias de taxi» en, como mínimo, «una más».

El objetivo que se marcan desde Vox es «aumentar así el número de taxis que se ofrecen en el municipio, mejorando el servicio, y reducir los tiempos de espera de los pasajeros que los solicitan». Tal y como explicó la portavoz, Alejandra Ceballos, «Vícar cuenta actualmente solo con siete licencias de taxi, lo que se ha convertido en un servicio claramente insuficiente para un municipio de más de 30.000 habitantes». Por lo que «esta moción se antoja muy necesaria para así ofrecer una mejor respuesta ante las necesidades de los vecinos».

La edil de Vox asegura que «el Gobierno del PSOE debe aprobar, como mínimo, una nueva licencia de taxi, ya que durante el día los servicios pendientes se acumulan». Algo que «se agrava de noche, sobre todo en los fines de semana, ya que solo hay un taxi de guardia». Algo que «hace aumentar los tiempos de espera de forma considerable».

«Son muchas las quejas que hemos recibido de los vecinos respecto a esto, pues los días que se junta que un taxi está averiado, dos están acordados para llevar pacientes, otros dos han ido al Hospital de Poniente y otro al aeropuerto, solo queda un taxi para todo el municipio durante el tiempo que tarden en regresar», concluyó Alejandra Ceballos.