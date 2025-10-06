Vox exige mejorar la limpieza y el mantenimiento de las ramblas de Vícar La portavoz, Alejandra Ceballos, critica que «desde el Gobierno del PP en la Junta se permita que las ramblas estén llenas de suciedad, por lo que desde este Ayuntamiento hay que instar a que lo solucionen«

J. C. Vícar Lunes, 6 de octubre 2025, 21:59 Comenta Compartir

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Vícar va a presentar dos mociones en el próximo Pleno con el objetivo de seguir mejorando la vida de los vecinos a través de la limpieza y mantenimiento de ramblas y cauces, así como la poda y tala de árboles.

La portavoz de VOX en el consistorio, Alejandra Ceballos, ha criticado que «desde la Junta de Andalucía se permita el nefasto estado en el que se encuentran las ramblas y los cauces de Vícar». Explicando que «actualmente están llenas de escombros, basuras e infinidad de cañas, con el peligro que eso conlleva en caso de que se produzcan fuertes lluvias».

Desde la formación que preside Santiago Abascal se exigirá que «se inste de manera urgente al Gobierno de Moreno Bonilla a que se encargue de la limpieza integral de las ramblas que atraviesan el municipio»; además, también es necesario «tomar medidas preventivas a largo plazo como la creación de un plan periódico de mantenimiento de las ramblas. Todo ello por el bien y la seguridad de los vecinos», explica.

Por otro lado, desde VOX también se va a pedir al Gobierno local del PSOE que se mejoren los servicios de poda en los árboles del municipio, ya que, tal y como explica Ceballos, «no se están respetando las épocas de cría de las distintas aves que anidan nuestros jardines», entre otros motivos.

La edil de VOX explica que «hemos denunciado en innumerables ocasiones la poda indiscriminada de árboles que lleva a cabo este Gobierno socialista. Y es que en abril se hizo de tal manera que solo dejaron el tronco, sin tener en cuenta los nidos que se encontraban en ese momento situados en las ramas».

«No se han detenido ahí, sino que en agosto se han seguido haciendo estas podas de forma radical, algo que no solo afecta al propio árbol y a los animales, puesto que este tipo de actuaciones deja sin sombra a los vecinos que quieren resguardarse del Sol durante las horas de más calor», indica Ceballos.

Además, la portavoz de VOX también ha denunciado que «el equipo de Gobierno de Antonio Bonilla está talando árboles sanos, algo que no podemos permir».

Por ese motivo, el grupo municipal de VOX exigirá, durante el próximo Pleno, que se poden los árboles en los plazos lógicos para hacerlo, respetando la época de cría de las distintas especies de aves; que no se tale ningún árbol sano, procediendo a su trasplantado si fuese necesario; y, por último, que desde el Gobierno local se elabore un protocolo de poda basado en criterios técnicos.