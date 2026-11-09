Villancicos, encendido de alumbrado y gala: diciembre llega cargado de actividades a Vícar

El Ayuntamiento de Vícar tiene previsto un programa extenso para el próximo mes de diciembre contando entre sus actividades las lecturas dramatizadas, villancicos tradicionales, concurso ... de bizcochos y una gran parranda final que se realizará el 3 de diciembre a partir de las 17.00 horas en la Plaza San Cirilo.

Para los días 11,12 y 13 y de diciembre, está previsto el viaje a Jerez de la Frontera, una excursión que costará 250 euros por persona y que contará con la salida desde Vícar el viernes 11 de diciembre al mediodía con llegada al Hotel Peña de Arcos y cena en el mismo. Tras disfrutar del desayuno el sábado por la mañana, los viajeros realizarán una visita guiada por la ciudad regresando al hotel para el almuerzo.

El recorrido continuará por la tarde, ocasión para disfrutar del ambiente festivo y las zambombas de Jerez hasta el momento de la cena, no incluida en el precio. Finalmente, tras el desayuno del domingo, el grupo se dirigirá a las Bodegas Tío Pepe culminando el viaje con un almuerzo en ruta antes de llegar de nuevo a Vícar.

El Día de la lectura en Andalucía se celebrará el 16 de diciembre a las 10.00 horas, en la Biblioteca Miguel de Cervantes; el 17 de diciembre a las 17.00 horas en el Barrio Archilla, y el 18 de diciembre a las 17.00 horas en los Llanos de Vícar. En cuanto al encendido del alumbrado navideño aún no hay una fecha fijada, sabiendo que se va a celebrar en la Puebla de Vícar.

La Gala de Navidad del Coro Rociero 'A Nuestro Aire' se celebrará el 19 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el Teatro Auditorio de Vícar, siendo uno de los momentos más relevantes del mes de diciembre pre navideño. Al día siguiente, a las 12.00 horas y también en el Teatro Auditorio de Vícar, el C.D. Vícar F. S. presentará el club y sus diversos equipos.

Y luego, está previsto que el 23 de diciembre a partir de las 11.00 horas se realice la tradicional mini San Silvestre de Vícar, conformándolas con carreras infantiles por categorías y siendo este evento en el Bulevar Ciudad de Vícar (junto a la rotonda 2005).

Como mención especial cabe, la celebración de la VI Ruta de la Hispanidad de Vícar, que comenzó el pasado 12 de octubre y se extenderá hasta el martes, 8 de diciembre. Este evento cuenta con un total de 14 establecimientos que participan en esta VI edición para la que diseñaron suculentas elaboraciones con las que sorprender al consumidor.

Estos son: Bar El Rocío, Bar La Avenida, Bar El Niño, Bar Flores, Cafetería Acuario, Hermanos Padilla, Vicasol 1, Bodega El Teatro, Bar Viñolo, Bar 3.ª Edad Barrio Archilla, Vicasol 2, Los Arcos, Casa Mendoza y Bar Quesada.