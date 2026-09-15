La Villa de Vícar se prepara para celebrar las Fiestas en honor al Cristo de la Salud

El Alcalde de Vícar ha presentado la programación de fiestas de la Villa, uno de los enclaves más singulares e históricos del municipio. En esta ... edición los festejos se desarrollarán entre los días 16 y 20 de septiembre con propuestas lúdicas y culturales para todas las edades.

Sin duda, una de las citas más destacadas es la Subida al Cristo de la Salud, peregrinación que recuperada a petición de los ciudadanos. Se trata de una importante tradición que pone de manifiesto la fe de los vicarios y que tendrá lugar en la tarde de este miércoles partiendo desde la Rotonda de la Paz a las 19.00h. Dos Horas más tarde, a las 21.00 tendrá lugar el III Memorial Tomás Parrilla, con partido entre solteros y casados en el Polideportivo de la Villa.

Ya al día siguiente, a partir de las 21.00 horas y tras la entrega de distinciones en la Plaza del Barranquillo, tendrá lugar la presentación de la temporada deportiva 2026/2027 junto a los clubes, que precederá a la actuación de Musical Qurt

La jornada del viernes día 18 comienza tras el chupinazo en la Plaza del Barranquillo, a las 13.30 horas, dando comienzo oficialmente las fiestas de la Villa con arroz vecinal y la apertura de la feria de mediodía desde las 14.00 horas. Todo ello amenizado por la actuación de Jaleito. Por la tarde llegará el momento para el Gran Desfile de Carrozas que recorrerá las calles de la Villa desde las 19.30 horas. Por la noche el baile estará amenizado por la Orquesta Revelión y Orquesta Fábula Show desde las 22.30 horas, antes de la la coronación del Rey. Miguel José Piedra, y la Reina de las Fiestas, Leyre Hernández.

Las actividades del sábado darán comienzo desde las 11.30 horas de la mañana con la fiesta de colores y fiesta de la espuma, mientras que la Feria de Mediodía. Por otra parte, la ofrenda floral de de nardos y claveles rojos al Santo Cristo de la Salud será a partir de las 19.00 horas en la Iglesia de San Benito. Por último, la Orquesta Pentagrama regresará un año más a la Villa, junto a DJ Felipe Rubio, en la Plaza Barranquillo desde las 22.30 horas para animar la verbena.

La jornada del domingo comenzará con un desayuno a cargo de la Asociación de Vecinos San Benito desde las 08.30 horas. Durante la Feria de Mediodía el grupo Jarana estará acompañando musicalmente a los vecinos y vecinas hasta llegar el momento de las actividades infantiles de la tarde, con el circo «Cualquier Verdura», de la Compañía Chimichurri.

La eucaristía en honor al Cristo de la Salud se llevará a cabo por la tarde desde las 20.00 horas y no por la mañana, como en otras ocasiones. De esta forma los actos litúrgicos se sucederán ya que tras la misa saldrá el Cristo en procesión acompañado por la Agrupación Musical Virgen de las Angustias. A las 22.30h culminan las fiestas con la última verbena, amenizado por la Orquesta Pentagrama y DJ EfeJefe.