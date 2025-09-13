La Villa de Vícar inicia sus Fiestas Patronales con deporte, arroz vecinal y orquestas Para este sábado está previsto que se realicen las fiestas de colores y de la espuma y la actuación musical 'Entre Bambalinas'

Uno de los momentos de las Fiestas de la Villa de Vícar, en una de las ediciones anteriores.

J. C. Vícar Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:17

Este jueves 11 de septiembre, la Villa de Vícar inició sus Fiestas Patronales en honor al Cristo de la Salud con una gran variedad para todos los públicos.

La jornada del jueves destacó como preámbulo a la festividad con varias sesiones de juegos deportivos a las 19.00 horas y el III Memorial Tomás Parrilla a las 21.00 horas. Además, coincidiendo en este espacio tuvo lugar la presentación de la temporada deportiva 2025/2026 junto a los clubes a sobre las 21.30 horas.

Este viernes, y tras el chupinazo en la Plaza Barranquillo (13.30 horas), comenzaron oficialmente las fiestas de la Villa con arroz vecinal y feria de mediodía (14.00 horas). La tarde estuvo dedicada a nuevas sesiones deportivas como los torneos de futbolín y tenis de mesa (16.00 horas) para llegar al Gran Desfile de Carrozas que recorrió las calles de la Villa (19.30 horas). Por la noche el baile estuvo amenizado por la Orquesta Pentagrama y Orquesta Fábula (22.30 horas) hasta dar paso a la coronación de Rey y Reina (23.30 horas).

Las actividades del sábado darán comienzo desde las 11.30h de la mañana con la fiesta de colores y fiesta de la espuma, mientras que la Feria de Mediodía estará amenizada por la actuación musical del grupo Entre Bambalinas (15.00h). Por otra parte, la ofrenda floral de de nardos y claveles rojos al Santo Cristo de la Salud será a partir de las 19.00h en la Iglesia de San Benito. Por último, la Orquesta Pentagrama regresará, junto a DJ Felipe Rubio a la Plaza Barranquillo (22.30h) para poner sintonía a la verbena.

Del mismo modo, el domingo será un día intenso con citas y actividades pensadas para el encuentro de vecinos, amigos y familiares comenzando desde muy temprano con los cabezudos (07.00h) y desayuno a cargo de la Asociación de Vecinos San Benito (08.00h). Durante la Feria de Mediodía Perjudi-K2 estará acompañando musicalmente a los vecinos y vecinas hasta llegar el momento de las actividades infantiles de la tarde.

Entre otra de las novedades de este año se encuentra la celebración de la eucaristía en honor al Cristo de la Salud, que se llevará a cabo por la tarde (19.30h) y no por la mañana, como en otras ocasiones. De esta forma los actos litúrgicos se sucederán ya que tras la misa saldrá el Cristo en procesión (20.30h) acompañado por la Agrupación Musical Virgen de las Angustias.

A las 22.00h habrá un homenaje muy especial en reconocimiento a algunos de los vecinos más longevos de la Villa de Vícar para culminar con un gran baile amenizado por Orquesta Pentagrama y DJ EfeJefe.