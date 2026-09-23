La Villa de Vícar finaliza sus Fiestas Patronales con la procesión del Cristo de la Salud
La pedanía vicaria cuenta con verbena, desfile de carrozas y fiesta de colores entre sus actividades
Javier Cortés
El Ejido
La Villa de Vícar finalizó el pasado domingo sus Fiestas Patronales en honor al Cristo de la Salud, unos festejos que contaron con cinco días ( ... del 16 al 20 de septiembre) llenos de actividades culturales, gastronómicas y actos religiosos.
Los festejos se iniciaron el miércoles con una de las citas más destacadas como fue la Subida al Cristo de la Salud, peregrinación recuperada a petición de los ciudadanos. Se trata de una importante tradición que pone de manifiesto la fe de los vicarios y que partió desde la Rotonda de la Paz. Ese mismo día se celebró el III Memorial Tomás Parrilla, con partido entre solteros y casados en el Polideportivo de la Villa.
El jueves se realizó la entrega de distinciones en la Plaza del Barranquillo, la presentación de la temporada deportiva 2026/2027 junto a los clubes y la actuación de Musical Qurt. Ya, el viernes, hubo arroz vecinal y la apertura de la feria de mediodía. todo ello amenizado por la actuación de Jaleito.
Por la tarde llegó Gran Desfile de Carrozas que recorrió las calles de la Villa y por la noche el baile estuvo amenizado por la Orquesta Revelión y Orquesta Fábula Show, además de la coronación del Rey, Miguel José Piedra, y la Reina de las Fiestas, Leyre Hernández.
Las actividades del sábado se diversificaron, ya que por la mañana se celebró la fiesta de colores, la de espuma y la Feria de Mediodía. Por la tarde se realizó la ofrenda floral de nardos y claveles rojos al Santo Cristo de la Salud y la Orquesta Pentagrama regresó junto a DJ Felipe Rubio para animar la verbena.
El domingo comenzó con desayuno a cargo de la Asociación de Vecinos San Benito, Feria de Mediodía, prosiguió con actividades infantiles de la tarde y finalizó con la misa y la procesión acompañado por la Agrupación Musical Virgen de las Angustias y última verbena, amenizado por la Orquesta Pentagrama y DJ EfeJefe.