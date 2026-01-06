Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la empresa. R. I.

Vicasol gana la V edición de la Ruta de la Hispanidad de Vícar

Los consumidores han escogida la propuesta del restaurante como tapa ganadora de este año

J. C.

Vícar

Martes, 6 de enero 2026, 13:57

Comenta

El Restaurante Vicasol I ha resultado el ganador de la Ruta de la Tapa de Vícar al contar con la mayor puntuación por parte de ... los consumidores. Su propuesta gastronómica en la V edición de la Ruta de la Hispanidad, una suculenta hamburguesa con ingredientes de calidad, ha conquistado el paladar de los vicarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Niño deja más de 6 millones en Granada con dos décimos del primer premio y 25 series del tercero
  2. 2 Diego El Cigala aparece por sorpresa en la cabalgata de Granada y canta un villancico a los Reyes
  3. 3 El tercer premio del Sorteo de Lotería de El Niño, el 32615, cae en Granada y Burgos
  4. 4 Granada registra la mínima más baja del día de Reyes en toda España con menos 17,3 grados
  5. 5

    El viaje oficial de un día y más de 7.000 euros de Ábalos a Granada
  6. 6

    Los estacionamientos en los arcenes cortan la carretera de acceso a la Ragua
  7. 7

    Agresiones a un médico de Urgencias en Padul obligan a cerrar un día el consultorio
  8. 8 Un intenso aguacero anega varias calles en Almuñécar
  9. 9 Las posturas se acercan para la salida de Faye al Sporting de Portugal
  10. 10

    Un 2026 lleno de conciertos en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vicasol gana la V edición de la Ruta de la Hispanidad de Vícar

Vicasol gana la V edición de la Ruta de la Hispanidad de Vícar