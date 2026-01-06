Vicasol gana la V edición de la Ruta de la Hispanidad de Vícar

El Restaurante Vicasol I ha resultado el ganador de la Ruta de la Tapa de Vícar al contar con la mayor puntuación por parte de ... los consumidores. Su propuesta gastronómica en la V edición de la Ruta de la Hispanidad, una suculenta hamburguesa con ingredientes de calidad, ha conquistado el paladar de los vicarios.

También se ha resuelto por sorteo de las papeletas recogidas la ganadora del viaje de fin de semana para dos personas a una ciudad europea y a quien ya se ha informado del premio.

La V Ruta de la Tapa (Ruta de la Hispanidad) de Vícar se ha desarrollado entre el 12 de octubre y el 8 de diciembre contando con la participación de 14 establecimientos hosteleros del municipio. Como cada año, esta propuesta incentiva al consumo local aprovechando el marco histórico que abarca dos fechas señaladas como son el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) y el Puente de la Constitución en diciembre.

De esta manera, los comercios participantes vuelcan su creatividad en la elaboración de tapas especiales dando prioridad a los productos de cercanía, a la vez que los consumidores disfrutan de la rica gastronomía local.

Tras cinco ediciones, la Ruta de la Tapa de Vícar es ya una tradición que forma parte del último trimestre del año insertándose en el calendario cultural del municipio. Desde el Ayuntamiento de Vícar agradecen una vez más la acogida de esta propuesta y continúan animando al consumo local (tanto en comercio como hostelería) durante todo el año.