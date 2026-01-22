VícArte Club estrenará un nuevo curso de 'Punch Needle'

VicArte Club inaugura el curso 2026 con una nueva sesión de manualidades y convivencia que tendrá lugar el próximo jueves 29 de enero. En esta ... ocasión la propuesta creativa consiste en un taller de Punch Needle o bordado ruso.

El Punch Neddle es una técnica de bordado donde se utiliza una aguja especial para crear texturas y relieves sobre la tela. De esta forma, la técnica empleada permite elaborar de una forma sencilla resultonas piezas textiles como tapetes, posavasos, manteles y todo tipo de creaciones.

La sesión, organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar tendrá lugar en la tarde del viernes de 16.30 a 19.30 horas en el Centro Social de Las Cabañuelas (Plaza Cervantes).

Plazas limitadas

Como en todas las citas de VicArte Club, el número de plazas es limitado con el fin de garantizar la atención y guía de las y los participantes. Así, las inscripciones estarán abiertas desde este jueves 22 de enero en la sala G del mismo Centro Social o a través del teléfono 655 593 808.

Los talleres de VicArte se configuran como experiencias muy personalizadas donde la atención y el aprendizaje se aprovechan al máximo, por lo que el número de plazas es limitado.

Por ello, desde el consistorio animan a los interesados a inscribirse rápidamente y no perderse todas las novedades a través de las redes sociales @vivevicar y @VicArte_club.