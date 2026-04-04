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Un momento de la ruta de senderismo. IDEAL

Vicarios realizan una ruta para conocer la belleza de Río Verde

El programa de 'Deporte y Naturaleza' apura las últimas citas de la temporada

J. C.

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Sábado, 4 de abril 2026, 10:47

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El programa 'Deporte y Naturaleza' va poco a poco completando las citas senderistas de esta temporada y el pasado 22 de marzo recuperando la ruta ... al Rio Verde de Otívar, en la provincia de Granada, que tuvo que suspenderse el mes de febrero pasado por la mala climatología. La de ese domingo fue una ruta de unos quince kilómetros, y 750 metros de desnivel, para descubrir uno de los parajes fluviales más espectaculares de Granada, el sendero de Rio Verde.

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