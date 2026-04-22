Los vicarios de entre 65 y 67 años ya pueden vacunarse frente a la 'culebrilla'

El área de Salud del Ayuntamiento de Vícar está informando a la ciudadanía sobre la campaña de vacunación del Herpes Zoster enmarcada en la Semana ... de la Inmunización. Una campaña puesta en marcha desde la Consejería y el Distrito Sanitario Poniente y que se dirige a las personas nacidas en 1959, 1960 y 1961.

Las jornadas de vacunación frente al Herpes Zoster (popularmente conocido como 'culebrilla') tendrán lugar los días 28 y 30 de abril en horario ininterrumpido de 10.00 horas a 19.00 horas.

De esta forma, se facilita al máximo de usuarios la asistencia a sus centros de salud para vacunarse sin necesidad de cita previa. En el caso de los vecinos de Vícar, el centro de referencia para la administración de la vacuna en las fechas señaladas será el Centro de Salud de Las Cabañuelas.

Desde el área de Salud se hace hincapié en la importancia de conocer en qué consiste la 'culebrilla', sus síntomas y sus riesgos. Conocida popularmente como 'culebrilla' por su expresión en forma de sarpullido, el Herpes Zoster va más allá de una secuela estética o irritación de la piel. Una de las complicaciones más comunes consiste en un dolor persistente y debilitante en la zona donde aparece el sarpullido y que puede prolongarse durante meses, e incluso años.

Además, estudios recientes han conseguido relacionar la vacunación frente a este virus con la disminución de hasta un 30% de riesgo de padecer demencia. En cuanto a la administración de la vacuna, las autoridades apuntan a la aplicación de dos dosis separadas por, al menos, dos meses, para una mayor protección del usuario.

Para consultar más información puede acudirse directamente al centro de salud de referencia o a los canales oficiales del Distrito Sanitario Poniente y la Consejería de Salud.