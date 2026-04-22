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El Centro de Salud de Las Cabañuelas será el lugar de vacunación en Vícar. IDEAL

Los vicarios de entre 65 y 67 años ya pueden vacunarse frente a la 'culebrilla'

La campaña de inmunización tendrá lugar los días 28 y 30 de abril en el Centro de Salud de Las Cabañuelas y no será necesaria la cita previa

Javier Cortés

Vícar

Miércoles, 22 de abril 2026, 20:44

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El área de Salud del Ayuntamiento de Vícar está informando a la ciudadanía sobre la campaña de vacunación del Herpes Zoster enmarcada en la Semana ... de la Inmunización. Una campaña puesta en marcha desde la Consejería y el Distrito Sanitario Poniente y que se dirige a las personas nacidas en 1959, 1960 y 1961.

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