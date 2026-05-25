Vícar vive con una gran fiesta de fin de curso la cultura y el deporte

Los vecinos de Vícar vivieron por todo lo alto la gran fiesta de la cultura y el deporte el pasado viernes. Un evento que, organizado ... por el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Vícar, sirvió como clausura del curso 2025/2026 de las actividades permanentes.

Así, el alcalde, Antonio Bonilla, quiso poner en valor el enorme trabajo que realizan durante todo el año los colectivos y asociaciones a través de su participación y ejemplo.

La del día 22 fue una gran cita que nadie quiso perderse y donde participaron miles de personas tomando la plaza anfiteatro de Las Cabañuelas como escenario principal.

Allí, desde la tarde, daban comienzo las actividades de dinamización con el espectáculo ofrecido por K-pop Alma y la entrega de reconocimientos a todos los talleres deportivos, musicales, de danza y manualidades, entre otros, que conforman la amplia oferta permanente del Ayuntamiento de Vícar.

La ambientación musical continuó de la mano de la reconocida dj local Miriam Amat, hasta dar paso al gran concierto de primavera de Huecco. De esta forma, los vicarios cantaron, bailaron y saltaron al ritmo del 'rumbatón' que popularizó al artista con títulos como 'Dame vida', 'Mirando al cielo', 'Pa' mi guerrera' o 'Qué daría yo', entre tantos otros. Finalmente, Dj Efe Jefe tomó el relevo musical manteniendo la misma energía hasta el fin del acto musical.

El tejido asociativo y la participación forman parte de la ciudadanía vicaria, siempre implicada en las actividades propuestas. Un carácter que siempre destaca el alcalde del municipio recordando lo imprescindible de éste para la creación de la ciudad del futuro «que todos queremos».