Vícar vive un día histórico en la Aldea del Rocío La expedición liderada por el alcalde ha acompañado a un emocionado Coro A Nuestro Aire, en apoyo a su XX aniversario

J. C. Vícar Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:56

«El corazón del Poniente ha latido tan fuerte que se ha sentido en toda la Aldea del Rocío». Con estas palabras ha descrito el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, lo vivido durante el viaje de los vicarios el pasado fin de semana, todos visiblemente emocionados y conmovidos.

Los vicarios y vicarias han participado en esta visita extraordinaria a la Aldea acompañando al Coro Rociero A Nuestro Aire en la celebración de su XX aniversario.

«En nombre de las vicarias y vicarios quiero transmitir nuestro orgullo y agradecimiento por los momentos brindados, a la Hermandad Matriz, a la Hermandad de Almería, nuestra Hermandad Paz y Dolores de La Gangosa a todos los santeros por el recibimiento en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, a nuestro querido párroco Don Jesús Zapata que ha realizado una homilía memorable y me ha concedido el honor de dedicar unas palabras. Y por supuesto al Coro, una vez más por hacer posible uno de los momentos que desde hoy formarán parte de la historia de Vícar y nuestros corazones». Así ha hecho referencia el alcalde, no solo a la jornada de convivencia, sino al hito marcado por el coro local que, con gran honor y reconocimiento, ha cantado en honor a la Blanca Paloma en el interior de su ermita.

Viaje Cultural 2025

A la expedición de vecinos y vecinas que partían en la madrugada del domingo rumbo a Almonte se sumaron los participantes en el Viaje Cultural de este año, que ha tenido como destino 'Las maravillas de Portugal'. Durante los 6 días de duración de la salida, los vicarios y vicarias han visitado ciudades de la geografía española y lusa como Mérida, Aveiro, Oporto, Coimbra, Sevilla y, finalmente, El Rocío.

En definitiva, esta primera semana de septiembre ha estado marcada por un fuerte carácter cultural lleno de historia y experiencias que pasarán a formar parte del propio legado vicario.

