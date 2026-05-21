Vícar estará a la vanguardia de la seguridad: el cuartel de la Guardia Civil se espera para 2029

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, anunciaba en la mañana de este jueves durante la celebración del Pleno extraordinario realizado en el Ayuntamiento una de ... las noticias del año en el municipio: el cuartel de la Guardia Civil será una realidad.

«Hoy estamos ante un día histórico que va a marcar generaciones y años venideros». Con esta sentencia clausuraba el alcalde Antonio Bonilla la sesión plenaria celebrada con motivo de la aprobación del convenio para la cofinanciación del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Vícar.

La creación del nuevo cuartel es «una prioridad» para el Ayuntamiento de Vícar que, tal y como recordó el regidor municipal, lleva negociando «años» este importante proyecto que «hoy se materializa». Este acuerdo suscrito supone un paso hacia delante para la cofinanciación de la casa - cuartel entre la entidad pública Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. y el Ayuntamiento de Vícar.

Así, el convenio marca un presupuesto inicial de unos 10 millones de euros, aportando el Consistorio 2 millones, y un plazo de ejecución de cuatro años, hasta 2029. Si empieza este año son cuatro anualidades: 2026, 2027,2028 y 2029. La obra se prevé que éste entregada en el segundo semestre de 2029, según informaron fuentes municipales a IDEAL.

Un hito para la ciudadanía

La aprobación unánime del convenio no solo va a significar la creación de unas instalaciones más amplias y equipadas, sino la ampliación del número de efectivos de Guardia Civil en el municipio. Y es que, como detalló Antonio Bonilla, dentro de las negociaciones se incluyen la casa - cuartel, residencia para agentes solteros e instalación de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) de Almería.

Todo ello tendrá cabida gracias a la cesión previa de una parcela municipal de unos 10.000 metros cuadrados, que ya se efectuó en mayo de 2024 y que se encuentra en el núcleo de Las Cabañuelas, junto al Bulevar de la Paz y muy próximo al futuro enlace con la A-7.

En definitiva, una serie de acuerdos que «no ha sido fácil ni casualidad, sino fruto del trabajo de este alcalde», apuntaba la portavoz municipal Luz María Fernández, en la defensa «plena y continua de la cultura de la seguridad». Además, en un vídeo que publicaba el perfil del Ayuntamiento de Vícar en redes durante la mañana de este jueves, el alcalde daba más información sobre este gran proyecto, poniendo el foco en la gran cantidad de agentes que trabajarán en el municipio vicario.

«En este cuartel van a trabajar por encima de los 150 guardias civiles, con todas sus especialidades, incluidas la USECIC, para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos porque para el Gobierno municipal y para el alcalde la seguridad es una prioridad», explicó Antonio Bonilla.

Visión de futuro

Por su parte, Antonio Bonilla comentó hace un tiempo que «desde el principio éramos conscientes de la necesidad de una mayor presencia policial para garantizar la seguridad tanto para la población urbana, como para nuestro campo en nuestro municipio ante el constante crecimiento poblacional y el propio desarrollo de Vícar y del resto de la comarca del Poniente».

Además, el regidor municipal recordó que «ya en 1995, cuando en España se estaban cerrando cuarteles, tuvimos la visión de futuro necesaria para abrir en nuestro municipio un cuartel, que más tarde se amplió para mejorar aún más la seguridad en nuestro pueblo», concluyó el máximo responsable del Ayuntamiento vicario.

El pasado mes de febrero, pero de 2024, el Pleno daba un paso importante, previo a la redacción del proyecto, en el que aprobó la cesión a Patrimonio del Estado de una parcela de 10.000 metros cuadrados situada en la franja izquierda del Bulevar de La Paz, en Las Cabañuelas, para la futura ubicación del citado cuartel.

Buena comunicación

En la elección de Vícar para su emplazamiento, y puesta a punto en concreto del municipio, tuvo sin lugar a dudas un peso importante su buena situación, perfectamente comunicada en poco más de un minuto por el futuro enlace de la A-7 con la capital y con el Ejido, y en poco más de tres minutos con la Autovía del Mar de Plástico, la costa y el resto de municipios de la comarca.