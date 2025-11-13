Vícar se suma al Día Mundial sin Alcohol con una campaña enfocada a los más jóvenes

El Ayuntamiento de Vícar se ha sumado a la campaña contra el consumo de alcohol con motivo de la celebración de su efeméride el próximo ... sábado, 15 de noviembre. Se trata de una acción de concienciación que, junto al programa 'Vícar ante las drogas', hace especial hincapié entre los niños y niñas del municipio. En palabras del alcalde, Antonio Bonilla, «nos adherimos a esta importante causa para recordar, especialmente a nuestros jóvenes, que alcohol y diversión no van de la mano y que nadie debe decidir por nosotros mismos».

El alcalde insiste en que «desgraciadamente el consumo de alcohol se inicia a edades muy tempranas, por lo que es importante trabajar como reza la campaña para evitar la venta y dispensación de alcohol a personas menores de 18 años».

La campaña de concienciación se centra especialmente en la difusión de cartelería en centros educativos y edificios públicos con mensajes de concienciación. Asimismo, se advierte de los riesgos que conlleva el consumo de esta droga como accidentes de tráfico, comportamiento agresivo, problemas de salud general, disminución de la capacidad de decisión o aislamiento, entre otros.

El alcohol causa la muerte de 2,6 millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en España de más de 15.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Por este motivo desde las instituciones se incide en campañas como la presente con las que generar conciencia en mayores y niños. Por su parte, el programa 'Vícar ante las drogas' trabaja de manera regular en dar visibilidad a los riegos del consumo de drogas y sus efectos en la salud física y mental.