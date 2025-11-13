Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, presenta la campaña. IDEAL

Vícar se suma al Día Mundial sin Alcohol con una campaña enfocada a los más jóvenes

La campaña pone el foco en la prohibición de la venta a menores de 18 años

J. C.

Vícar

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

El Ayuntamiento de Vícar se ha sumado a la campaña contra el consumo de alcohol con motivo de la celebración de su efeméride el próximo ... sábado, 15 de noviembre. Se trata de una acción de concienciación que, junto al programa 'Vícar ante las drogas', hace especial hincapié entre los niños y niñas del municipio. En palabras del alcalde, Antonio Bonilla, «nos adherimos a esta importante causa para recordar, especialmente a nuestros jóvenes, que alcohol y diversión no van de la mano y que nadie debe decidir por nosotros mismos».

