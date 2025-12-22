Vícar se suma a la campaña 'Una Pila de Razones' sobre el reciclaje de pilas

La segunda edición de la campaña 'Una Pila de Razones' recaló este sábado en el municipio de Vícar con un punto informativo en el Bulevar ... Ciudad de Vícar, junto a Mercadona, con actividades, juegos, sorpresas y regalos para todos, para informar al mayor número de ciudadanos posible sobre la importancia del reciclaje de los residuos de pilas y acumuladores.

El alcalde, Antonio Bonilla, ha destacado la importancia de la concienciación ciudadana sobre el reciclaje de pilas y baterías porque «fomenta la economía circular y permite la reutilización de recursos. En este sentido, el primer edil insiste en que hay que dar un paso más «porque el reciclaje no debe ser un gesto puntual, sino una forma de entender la vida sostenible del futuro».

Durante toda la jornada, los vecinos de Vícar dispusieron de un punto informativo donde llevar los residuos de pilas y acumuladores (RPA) y depositarlos en los contenedores habilitados. Allí, los educadores ambientales informaron sobre cómo gestionar correctamente estos residuos y qué hacer con ellos.

Además, los vecinos participaron en actividades, juegos y en el sorteo online para ganar una caja regalo que incluye una estancia de una noche para 2 personas con desayuno y almuerzo o cena en Paradores.

Esta es la segunda edición de esta campaña, que tendrá una segunda cita en Vícar en el mes de marzo, y que cuenta con rutas en las ocho provincias andaluzas. La campaña llegará a más de 240 municipios incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre el reciclaje de Residuos de Pilas y Acumuladores, lo que supondrá un alcance de 7,1 millones de personas, el 83,23% de la población andaluza.

'Una Pila de Razones' está promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad autónoma, Ecolec, Ecopilas y ERP.