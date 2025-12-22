Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Una mujer recicla en esta localidad del Poniente. IDEAL

Vícar se suma a la campaña 'Una Pila de Razones' sobre el reciclaje de pilas

Un stand informa de cómo deshacerse de ellas a través de juegos y sorteos

J. C.

Vícar

Lunes, 22 de diciembre 2025, 01:56

Comenta

La segunda edición de la campaña 'Una Pila de Razones' recaló este sábado en el municipio de Vícar con un punto informativo en el Bulevar ... Ciudad de Vícar, junto a Mercadona, con actividades, juegos, sorpresas y regalos para todos, para informar al mayor número de ciudadanos posible sobre la importancia del reciclaje de los residuos de pilas y acumuladores.

