Vícar sanciona a 56 vehículos en la última campaña de control de velocidad Una conductora sin carnet de conducir fue sorprendida incumpliendo la limitación y pasó a disposición judicial

J. C. Vícar Jueves, 21 de agosto 2025, 19:39 Comenta Compartir

La Policía Local de Vícar denunció a los conductores de 56 vehículos por exceso de velocidad del total de 1.074 que se fueron controlado en la localidad durante la pasada semana, dentro de la campaña de especial vigilancia y control de velocidad realizada conjuntamente con la Dirección General de Tráfico (DGT). El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, considera los datos indican que cada vez hay más concienciación por parte de los conductores, «aunque debemos seguir trabajando para reducir aún más ese 5,09% que según el cinemómetro utilizado en esta última campaña, no respetaban los límites de velocidad».

Se da la circunstancia que una de las conductoras que habían incumplido los límites de velocidad se le instruye un Atestado Judicial por un presunto Delito Contra la Seguridad Vial, por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca un permiso de conducción, tras su comprobación en la base de datos de la DGT, siendo tramitado por Juicio Rápido en el Juzgado de Instrucción de guardia de Almería.

En próximas fechas se hará llegar a los propietarios de los vehículos, cuya infracción fue objeto de denuncia en esta campaña especial, la notificación correspondiente con la sanción que lleva aparejada y un total de trece conductores fueron notificados en el acto. Según recordó Antonio Bonilla, respetar lo marcado por la normativa y la señalización en cuanto a velocidad, «es fundamental, ya que con ello se podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en accidentes de tráfico».

Además, a partir de 80 kilómetros es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 kilómetros por hora el riesgo de muerte del peatón se reduce al diez por ciento, según remarca la DGT, basándose en estudios de la Organización Mundial de la Salud. Por todo ello, el control de la velocidad es «esencial dentro de la seguridad preventiva».