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El Pleno se celebraba en el Ayuntamiento de Vícar antes de que diera comienzo la Semana Santa. IDEAL

Vícar saca adelante una propuesta para reducir a cero la fiscalidad de agricultores

La iniciativa del alcalde pretende compensar las pérdidas por las DANAs y la virosis en el 2025 y también en el 2026

J. Cortés

Vícar

Viernes, 27 de marzo 2026, 20:48

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El Pleno del Ayuntamiento de Vícar aprobó este jueves por unanimidad la propuesta del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, para que el Gobierno de la ... Nación reduzca el rendimiento neto aplicable al sector hortofrutícola de Almería en el método de estimación objetiva del IRPF, y lo sitúe en el 0%, atendiendo a la situación real y a los rendimientos reales de la agricultura bajo plástico de Almería respecto a la anualidad de 2025, pero también para la del presente año.

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