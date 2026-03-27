Vícar saca adelante una propuesta para reducir a cero la fiscalidad de agricultores

El Pleno del Ayuntamiento de Vícar aprobó este jueves por unanimidad la propuesta del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, para que el Gobierno de la ... Nación reduzca el rendimiento neto aplicable al sector hortofrutícola de Almería en el método de estimación objetiva del IRPF, y lo sitúe en el 0%, atendiendo a la situación real y a los rendimientos reales de la agricultura bajo plástico de Almería respecto a la anualidad de 2025, pero también para la del presente año.

Con esta iniciativa, Antonio Bonilla, volvió a dar un paso al frente en favor de los agricultores de Vícar, reclamando como señaló este jueves «una rebaja fiscal justa y adecuada a los rendimientos reales de la agricultura bajo plástico de Almería, tal como vienen reclamando también las organizaciones agrarias».

Durante el debate, Antonio Bonilla precisó que previo a la propuesta aprobada este jueves, ya dirigió a principios de este mes al Gobierno de la Nación y a la Consejería de Agricultura sendos escritos para trasladarles la preocupación de las empresas de comercialización, cooperativas y las organizaciones agrarias por la mala situación del sector y solicitándoles una nueva rebaja fiscal.

Bonilla señaló en el pleno que «esta propuesta viene avalada por las organizaciones agrarias, que son las que aportan el criterio» y recordó «que siempre hemos solicitado al Gobierno, gobierne quien gobierne, que atienda a las necesidad especiales de nuestra agricultura que es un sector estratégico para nuestra economía».

Propuesta aprobada

En la propuesta aprobada se pone de manifiesto que «el sector agrario vicario se ha visto muy perjudicado en el año 2025 y en los dos primeros meses del año 2026, especialmente a causa de las condiciones climatológicas acaecidas en el año 2025, y en lo que va de año 2026, que han influido negativamente en las producciones de todos los productos hortícolas», y que «las lluvias intensas acaecidas entre los meses de noviembre de 2025 y febrero de 2026, han ocasionado inundaciones en numerosas explotaciones con pérdidas de producción provocadas por la asfixia radicular».

Unido a ello, «la falta de luz y la lluvia han causado un descenso importante de la producción, detectándose una mayor afectación de las enfermedades fúngicas, como la Botrytis Cinerea, Sclerotinia Sclerotiorum, Mildiu, oidio, o clodosporium fulvum. Así, el Pleno se sumó también a una propuesta similar presentada por el PP y en la que se pedía además a la Consejería de Agricultura y a los órganos competentes de la Unión Europea una autorización excepcional para el uso del fitosanitario Spirotetramat.

Actualmente en los protocolos de producción integrada se emplean productos como el Movento, cuya materia activa es el Spirotetramat, el cual es esencial en el control de pulgones durante la fase de instalación de enemigos naturales en los cultivos de Almería, especialmente en pimiento, no existiendo otra alternativa eficaz contra el pulgón y compatible con los insectos auxiliares. Las pérdidas originadas por la plaga de pulgón son elevadas, sin embargo la solución ya la han tomado en otros países de Europa.

Para José Manuel Manzano, ponente de la moción «Países como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Eslovaquia, entendieron la importancia de este producto y autorizaron el uso excepcional del Movento, no entendemos cómo un Ministerio que se llama de Agricultura puede tomar este tipo de medidas, arbitrariamente y sin tener en cuenta al sector agrario, las organizaciones de productores, las agrarias, el sector en conjunto; demuestra una vez más que los socialistas no están con el campo y pretenden que compitamos con otros países, ya no solo terceros países, sino de la Unión Europea, con una mano atada a la espalda y sin herramientas».

Otro de los acuerdos de la moción defendida por Manzano y aprobado en el Pleno fue la petición de la reducción fiscal en el índice de rendimiento neto en la estimación objetiva del módulo de frutas y hortalizas y del sector ornamental, para los populares «todos los años hemos pedido una rebaja fiscal para el sector desde el PP de Vícar y, sin embargo, dicha rebaja no ha sido atendida desde el Ministerio de Hacienda, cuya titular es la Vicepresidenta y Ministra María Jesús Montero, del mismo partido que el que gobierna Vícar, por tanto, no se puede esperar más».

La campaña agrícola 2025/2026 en Almería ha estado marcada por una fuerte presión de plagas y enfermedades, con incidencias de plagas y enfermedades superiores al 95% en algunos cultivos, complicando la producción de hortalizas como el tomate, pimiento, berenjena, pepino y calabacín.

Para Manzano «la presión de plagas, las condiciones climatológicas adversas que hemos sufrido esta campaña, así como las continuas borrascas o los intensos vientos que han azotado la provincia de Almería, han reducido las producciones hortofrutícolas y han deteriorado las estructuras de los invernaderos, por tanto, es de justicia que el Ministerio de agricultura se sensibilice con el sector y disminuya la carga fiscal bajando el índice de rendimiento neto a CERO para frutas y hortalizas y para el sector ornamental»

Por último, el Pleno aprobó sendas mociones relacionadas con la Igualdad con motivo del Día de la Mujer presentadas tanto por UNICEF como por el Consejo Municipal de la Mujer. En Ambos casos los acuerdos se adoptaron a pesar del voto en contra de los concejales de Vox.