Vícar rinde homenaje a usuarios y profesionales de ayuda a domicilio en la 'Tarde del Mayor'

El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar abrió sus puertas este miércoles con motivo de la 'Tarde del Mayor', una especial y emotiva actividad organizada por ... el Ayuntamiento de Vícar junto a la empresa de ayuda a domicilio CLECE Sociales. Lo hizo con una nueva edición de este espacio en el que se rinde homenaje a algunos de los usuarios del servicio, así como al equipo de profesionales que cada día velan por el bienestar de los mayores.

Así lo destacó el alcalde, Antonio Bonilla, durante su discurso de apertura, poniendo en valor «una trayectoria vital, la de nuestra generación heroica, a la que debemos todo lo que somos hoy».

Por su parte, Diego López Sánchez, delegado provincial de Clce Almería, apuntaba a la profesionalización de los cuidados sin dejar de lado el carácter humano, sensible y delicado que caracteriza al personal de la entidad.

Junto a ellos participaron en este evento los concejales del área de Mayores, Almudena Jiménez Jiménez y Cristian Díaz Cárdenas, entre otros miembros del equipo de Gobierno municipal; así como Moisés Valdivia Bernabeu, jefe de grupo de Clce Almería; la coordinadora SAD Ayuntamiento de Vícar (Clece), Carmen Reche Hernández y el director del Centro de Día de Las Cabañuelas, Cristian Gil Vilarta.

'La Tarde del Mayor' se configura como una cita para la desconexión, romper la rutina y darse encuentro con amistades, familiares y compañeros. Todo ello se desarrolla con la emoción como telón de fondo a través de la entrega de reconocimientos a seis vecinos, usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

De esta forma, Luis Sances Martos, María Castilla Montoro, José Antonio Vargas Martín, María Palmira Ros Alcaraz, José García Bolea y Magdalena Carricondo Quiroga recibieron el caluroso aplauso de la platea desde el escenario del Teatro Auditorio. Todos ellos estuvieron arropados por sus familiares y amigos.

La otra gran protagonista de la tarde fue Piedad Francisca López Jiménez, conocida por todos como Paqui, quien tras una vida dedicada a los demás mediante su trabajo en CLECE inicia una nueva etapa con motivo de su jubilación. Con sentimiento y grandes muestras de felicidad, recibió, además,una semblanza de manos de Diego López Sánchez.

El punto y final a 'La Tarde del Mayor' corrió a cargo de la cantante María Ángeles Marín, conocida por su participación en diferentes ediciones del programa 'Se Llama Copla', del que también fue profesora. Además, su carrera musical está consagrada a través de diversas giras, colaboraciones o su permanencia en el grupo Raya Real entre 2018 y 2022, entre otros.