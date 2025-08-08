Vícar renueva el vallado perimetral del CEIP Federico García Lorca La renovación completa de los 360 metros de valla supuso una inversión cercana a los 50.000 euros

J. C. Vícar Viernes, 8 de agosto 2025, 23:30

Trabajadores del área de Servicios Públicos Urbanos del Ayuntamiento de Vícar llevaron a cabo obras de rehabilitación del vallado perimetral de cerramiento del CEIP Federico García Lorca en Las Cabañuelas, atendiendo así a las peticiones realizadas por la asociación de padres y madres y la dirección del centro educativo.

Las obras que estuvieron supervisadas en todo momento por el alcalde Antonio Bonilla, consistieron en la retirada de la valla metálica antigua, un posterior saneo y reparación del murete de hormigón en la base del cerramiento y en la instalación posterior del nuevo vallado, formado por paños del mallazo electrosoldado galvanizado.

Esta actuación, que supuso una inversión de 48.000 Euros, era una de las peticiones que el AMPA del centro y de toda la comunidad educativa puesto que el vallado anterior se encontraba en un avanzado estado de deterioro por su antigüedad, lo que provocaba graves deficiencias y problemas de seguridad para los usuarios del centro.

El resto de las actuaciones que habían solicitado los padres y madres del centro consistieron en la reparación de las escaleras laterales de la pista deportiva, unas obras que se están ejecutando en la actualidad y que se prevé finalicen antes del comienzo del curso escolar.

Durante la última visita al centro, Antonio Bonilla, en compañía de la concejala de Educación, Gracia Montoro y miembros de la Asociación de Padres y Madres del centro, se interesó por los detalles de los trabajos para asegurarse de que todo marchara tal como habían solicitado desde el AMPA y mostró a la comunidad educativa, el resultado de las obras de reparación del vallado exterior.

Además de esta actuación, los servicios municipales están llevando a cabo diversos trabajos de mejora en otros centros educativos del municipio, atendiendo a las necesidades de los centros, y a las prioridades expuestas tanto por los padres y madres de alumnos de cada colegio, como de la propia dirección del centro.

En este sentido, los servicios de fontanería y pintura del Ayuntamiento están procediendo a lo largo de las últimas semanas a realizar diversas reparaciones con el objetivo de que los colegios del municipio estén en perfectas condiciones cuando de comienzo el curso una vez finalice el verano.