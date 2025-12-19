Vícar renueva su premio 'Andalucía en Flor' con el distintivo +

Vícar ha sido distinguida por quinto año consecutivo con una flor y el distintivo +, en los galardones 'Andalucía en Flor' que fueron entregados por la ... Asociación Multisectorial de la Jardinería de Andalucía (AMJA) en un acto celebrado en el Teatro Apolo de Almería.

Se trata de la sexta edición de estos premios, que vienen a reconocer la gestión verde por parte de los municipios andaluces. En esta ocasión AMJA ha concedido a Vícar su mención especial por el «excelente estado de conservación de esta kilométrica zona verde que cuenta con diversidad de espacios, de ideas paisajísticas, de equipamientos de uso público y gran variedad de especies vegetales», situando un año más a Vícar como referente en innovación paisajística y en la integración de sus zonas verdes dentro del espacio urbano.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que estuvo presente en el acto de entrega de las distinciones, acompañado del concejal de Agricultura, Francisco Rodríguez, se ha mostrado satisfecho por la renovación del galardón, así como por la calificación obtenida.

«Renovar un año más esta distinción es un gran estimulo y reafirma nuestra apuesta por un urbanismo más verde y habitable». El propio alcalde fue el encargado de recoger el reconocimiento, junto a los representantes de los otros municipios premiados este año, señalando que este reconocimiento «llega además en un año especialmente exigente, con un sistema de evaluación renovado y mucho más riguroso».

La edición 2025 ha marcado un punto de inflexión en Andalucía en Flor. AMJA ha aplicado un nuevo protocolo de evaluación y orientación, diseñado para aportar mayor rigor, profesionalización y coherencia técnica a las candidaturas. Este cambio ha ajustado el número máximo de flores, pasando de cinco a tres, y ha elevado la exigencia para alcanzar cada nivel. En este contexto, la concesión de una flor junto al distintivo +, supone el reconocimiento a una gestión considerada excelente dentro de los nuevos criterios.

Los 35 Ayuntamientos que son Flores de Andalucía hasta ahora son, junto a Vícar y Almería, los únicos de la provincia, Alcaudete, Alfarnate, Alfarnatejo, Alhaurín de la Torre, Andújar, Antequera, Ardales, Arriate, Bollullos Par del Condado, Bornos, Cabra, Cañete de las Torres, Carmona, Castro del Río, Coín, Doña Mencía, Estepona, Fuengirola, Hornachuelos, Huelva, Istán, Iznatoraf, Jimera de Líbar, La Rinconada, Luque, Málaga, Marbella, Navas de San Juan, Ojén, Posadas, Sevilla, Vélez Málaga, y Zahara de los Atunes.