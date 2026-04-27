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Monumento en Vícar. IDEAL

Vícar rendirá homenaje este martes a los periodistas almerienses fallecidos en los últimos veinte años

El acto se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y el XX Aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar

Javier Cortés

Vícar

Lunes, 27 de abril 2026, 20:17

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Este martes días 28 se va a celebrar en Vícar un homenaje a los 37 periodistas almerienses fallecidos en los últimos veinte años, en un ... acto público que se va a desarrollar al pie del monumento a la Libertad de Expresión, en el Bulevar Ciudad de Vícar.

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