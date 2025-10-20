Vícar refuerza la coordinación y la promoción de la salud ERACIS+ coordina un foro estratégico de diálogo y cooperación en torno a la salud comunitaria

J. C. Vícar Lunes, 20 de octubre 2025, 17:02

El municipio de Vícar ha celebrado con éxito la Mesa de Salud en el marco del Programa ERACIS+, un espacio de encuentro orientado a fortalecer la coordinación entre agentes sanitarios, sociales y comunitarios, con el objetivo de mejorar la atención integral a la población y fomentar hábitos de vida saludables.

La jornada reunió a representantes institucionales, profesionales de los servicios sanitarios y sociales, así como al conjunto de entidades que forman ERACIS+ en la localidad, consolidando un foro estratégico de diálogo y cooperación en torno a la salud comunitaria.

En este contexto, las entidades integrantes del programa presentaron su programación, destacando especialmente las acciones y actividades relacionadas con la salud. Posteriormente, los agentes sanitarios expusieron los programas y recursos disponibles en el ámbito sanitario y comunitario del municipio, estableciendo sinergias con estas entidades para potenciar la acción conjunta.

A continuación, se llevó a cabo una puesta en común para identificar las necesidades en materia de salud de la población atendida, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Este análisis permitió diseñar propuestas de intervención conjunta orientadas a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la mejora de la calidad de vida.

Asimismo, se establecieron mecanismos de coordinación para facilitar derivaciones y el seguimiento de los casos sanitarios, fortaleciendo la colaboración entre los distintos agentes implicados. La jornada concluyó con un turno de ruegos y preguntas, que permitió recoger aportaciones de los asistentes y enriquecer el debate de cara a la planificación de futuras actividades.

La Mesa de Salud se consolida como un espacio permanente de cooperación interinstitucional y comunitaria en el municipio, alineado con el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas y el Plan Local de Salud. Esta iniciativa representa un avance significativo, reafirmando el compromiso conjunto para construir una sociedad más saludable, inclusiva y cohesionada.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es