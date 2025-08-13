Vícar refuerza la coordinación con las entidades sociales Antonio Bonilla se marca como objetivo el trabajo en común para dar respuesta a las personas que más lo necesitan

Esta reunión marca el inicio de una estrategia de trabajo conjunta que permitirá optimizar los recursos.

El municipio de Vícar ha celebrado la primera Mesa de Trabajo en Red del Programa ERACIS+, un encuentro destinado a establecer un espacio estable de coordinación y colaboración entre la entidad local y las seis entidades del tercer sector que forman parte del programa en el municipio: CODENAF, Engloba Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas, con el objetivo de optimizar recursos y planificar actuaciones conjuntas en beneficio de la población destinataria.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que ha estado presente en el encuentro, afirmó que «nuestra prioridad es estar al lado de las personas, escuchar sus realidades y acompañarlas para que puedan encontrar un empleo, mejorar su estabilidad y afrontar los retos venideros con confianza.»

Durante la sesión, los equipos técnicos de las entidades integrantes se presentaron formalmente, explicando el trabajo que desarrollarán en el municipio y la forma en que se coordinarán para llevarlo a cabo. Este primer intercambio permitió identificar objetivos comunes y acordar una metodología de actuación que servirá como guía para organizar el trabajo conjunto y coordinar recursos.

También se avanzó en la programación de actuaciones compartidas, así como en la propuesta de jornadas de captación y difusión en la zona de intervención, con el propósito de dar a conocer el Programa ERACIS+ y acercar sus recursos a la ciudadanía.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía.

Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.