Vícar refuerza la colaboración con Humanitarios Sin Fronteras

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, la presidenta de la ONG almeriense Humanitarios sin Fronteras, Hanane El Mansouri y otros miembros de esta ONG, mantuvieron ... un encuentro para reforzar la vinculación del Ayuntamiento con esta entidad y para diseñar nuevas actuaciones dirigidas fundamentalmente a mujeres, juventud e infancia de colectivos en riesgo de exclusión. Esta organización, que cuenta con una sede en Vícar, dedica su actividad a brindar ayuda humanitaria, apoyo psicológico y programas de formación tanto a nivel local como internacional.

La misión de Humanitarios Sin Fronteras es promover la justicia social a través de la participación y el apoyo integral a las personas vulnerables, acompañando a las personas damnificadas desde una intervención integral para mejorar las condiciones de vida de los más invisibles y favoreciendo la inclusión social a través de la justicia social. La organización trabaja con personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, haciéndoles partícipes en su proceso de integración social.

Humanitarios sin Fronteras forma parte del equipo Eracis+ del Ayuntamiento de Vícar, junto con otras cinco entidades del tercer sector: CODENAF, Engloba Almería, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas, y sus acciones forman parte de una estrategia de trabajo conjunta que permite coordinar esfuerzos, optimizar los recursos disponibles y reforzar la capacidad de actuación, favoreciendo una intervención más coordinada y eficiente, orientada a responder de manera efectiva a las necesidades presentes en la zona de trabajo del programa Eracis+.