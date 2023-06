Vícar reduce la brecha digital con talleres para sus mayores

J. Valdivia VÍCAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Vícar ha hecho balance estos días de un taller sobre el uso de teléfonos móviles e internet para personas mayores, que tiene como objetivo romper la brecha digital acercando a las personas mayores a las nuevas tecnologías. La iniciativa se inició el pasado mes de febrero y ha venido celebrando sesiones semanales en el Centro Social Polivalente de Las Cabañuelas impartiras por Cruz Roja Española, organización con la que el Ayuntamiento de Vícar firmó un convenio para su celebración.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que ha acompañado a los mayores en alguna de las sesiones, subrayó esta semana que «la brecha digital se ha convertido en un problema de primer orden no solo para las personas con menos recursos, sino para la mayoría de nuestros mayores que no tienen la formación ni las habilidades suficientes para hacer un uso correcto de estas tecnologías». El primer edil recordó que «pedir cita médica, realizar gestiones bancarias, buscar información o mantener comunicación con seres querido que viven lejos es, a menudo, un deseo no satisfecho por no contar con la capacitación digital necesaria».

Para dar respuesta a esa necesidad, se puso en marcha este taller, en cuyas sesiones se ha promovido el uso de los propios smartphone de las personas participantes, en espacios habilitados con wifi para que todos pudieran tener acceso y conexión. También se les ha enseñado a manejar tablets, ordenadores y móviles, así como la descarga y uso de aplicaciones y conceptos básicos sobre un uso seguro de estos dispositivos.

En concreto, los contenidos a trabajar han incluido nociones sobre el manejo del correo electrónico, WhatsApp, vídeollamadas y acceso a aplicaciones, nociones de gestión sociosanitaria y banca online, o el manejo de la Administración electrónica a través del acceso a las webs de Seguridad Social o ClicSalud.