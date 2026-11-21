El municipio de Vícar acaba de ser galardonado con el premio Flor de Andalucía organizado por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA). En ... este sentido, el alcalde, Antonio Bonilla, fue el encargado de recoger este distintivo que premia la gestión, desarrollo y defensa de espacios verdes en los municipios andaluces.

Un recibimiento «que aceptamos con pleno orgullo y que es el resultado de un trabajo constante en el cuidado del entorno tanto desde un punto de vista medioambiental como ornamental», manifestó el regidor municipal.

El acto de entrega tenía lugar este jueves en el Real Alcázar de Sevilla desde donde el alcalde, junto al concejal de Agricultura, Francisco Rodríguez, ponía en valor «la extensa masa arbórea de Vícar». Una característica que sirvió al municipio para conquistar su séptima Flor consecutiva.

Precisamente este fue uno de los elementos determinantes para la organización a la hora de conceder el distintivo, destacando el patrimonio paisajístico, la diversidad vegetal y su mantenimiento de una forma sostenible considerando las complejas particularidades del territorio por su situación geográfica y climatología.

Asimismo, la participación de Antonio Bonilla en representación de Vícar es ejemplo de su compromiso con el futuro verde del municipio y concluyó resaltando el aprovechamiento «de este espacio para compartir experiencias con otras localidades andaluzas, con expertos y profesionales y recogemos grandes ideas que puedan sumar a la calidad de nuestro entorno».