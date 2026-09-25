Vícar recibe a una decena de recién nacidos con un kit de bienvenida

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, recibió a una decena de familias junto a sus recién nacidos en el edificio consistorial. Se trata de la ... última iniciativa del Ayuntamiento que, a través del Área de Juventud, Educación e Infancia, pretende dar la bienvenida formal a los nuevos ciudadanos nacidos en el municipio. El evento tuvo lugar en la Sala de Juntas donde el alcalde, acompañado por la concejala del ramo, Gracia Montoro, hizo entrega de un kit de bienvenida a cada uno de los neonatos.

Un emotivo encuentro con el que «celebramos la vida y celebramos que las familias de Vícar continúan creciendo», en palabras del alcalde. Asimismo, destaca la carta de Los Derechos del Niño que se entregó personalmente a dichas familias como símbolo «de su condición como ser humano y como ciudadano de pleno derecho desde el momento de su nacimiento».

En este sentido, cabe recordar que de manera histórica, el alcalde envía dicha carta a todos los nuevos nacidos cada año «y esta vez hemos querido dar un paso más con un pequeño obsequio», como señaló la concejala Gracia Montoro. Finalmente, Antonio Bonilla remarcó el carácter emotivo de la cita «símbolo del crecimiento de Vícar como sociedad y como pueblo unido».