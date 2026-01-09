Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El precio de este curso es de 20 euros. IDEAL

Vícar realizará todos los viernes de enero y febrero un taller de mecanografía

El Ayuntamiento de Vícar pide que cada alumno y alumna que participen en este evento que se lleven el portátil con la que vayan a realizar esta actividad

J. Cortés

Vícar

Viernes, 9 de enero 2026, 02:41

Comenta

El Ayuntamiento de Vícar organiza un taller de mecanografía para todo el municipio. Este curso dará comienzo este viernes 9 de enero con un horario ... de 16.00 horas a 18.00 horas en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar.

