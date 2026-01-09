Vícar realizará todos los viernes de enero y febrero un taller de mecanografía

El Ayuntamiento de Vícar organiza un taller de mecanografía para todo el municipio. Este curso dará comienzo este viernes 9 de enero con un horario ... de 16.00 horas a 18.00 horas en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar.

Este proyecto se realizará todos los viernes de los meses de enero y de febrero y tendrá un precio de 20 euros. Mismamente, se pide de parte del Ayuntamiento de Vícar que cada alumno y alumna que participen en este evento que se lleven el portátil con la que vayan a realizar esta actividad. Para más información, el Consistorio facilita un número de teléfono que es el siguiente: 635 077 017.

Por otro lado, el municipio contará próximamente con la segunda edición de la campaña 'Una Pila de Razones' recalará en el mes de marzo en el municipio de Vícar. Esta es la segunda edición de esta campaña, que contará con rutas en las ocho provincias andaluzas.

La campaña llegará a más de 240 municipios incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre el reciclaje de Residuos de Pilas y Acumuladores, lo que supondrá un alcance de 7,1 millones de personas, el 83,23% de la población andaluza.