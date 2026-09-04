Vícar realiza sesiones formativas con el plan Emplea-T

El Ayuntamiento de Vícar continúa apostando por el impulso del empleo entre los más jóvenes y la creación de nuevas oportunidades a través de programas ... como, por ejemplo, Activa-T Joven. En este sentido, la última actuación consistiÓ en una sesión formativa online donde se ofreciÓ a los beneficiarios del programa orientación laboral.

La cita, que tuvo lugar el pasado viernes 21 de agosto en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Vícar, se centró en la adaptación al cambio y el desarrollo de competencias para la mejora de la empleabilidad, así como en la prestación de los recursos con los que cuenta el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Se trata de una dinámica con la que los participantes (muchos de ellos en su primera experiencia laboral) adquieren nociones fundamentales para la futura búsqueda de empleo, solicitud y aplicación a ofertas y todo lo relativo a tramitación administrativa del ámbito laboral. Del mismo modo, durante la sesión se trabajó junto a profesionales de la orientación en las habilidades y competencias más demandadas por los departamentos de recursos humanos.

A través de la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiada por la Unión Europea con cargo al Programa FSE+ Andalucía 2021-2027 y que se enmarca en el Programa Activa-T Joven, el Consistorio contrató a una veintena de jóvenes de entre 18 y 29 años (ambos inclusive). Este programa, que tiene una duración de un año, tiene como objetivo promover la empleabilidad en el ámbito local e impulsar la adquisición de experiencia laboral en jóvenes andaluces.