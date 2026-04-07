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Vícar realiza una campaña para sensibilizar sobre el ahorro del agua entre la comunidad gitana

Los talleres tuvieron lugar en La Cimilla y La Lomilla

J. C.

Vícar

Martes, 7 de abril 2026, 16:06

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Con motivo del Día Internacional del Agua, el Ayuntamiento de Vicar a través del Programa de Comunidad Gitana del Área de Servicios Sociales está llevando ... a cabo unos talleres de sensibilización promoviendo su buen uso, desde el convencimiento de que pequeños cambios en los hábitos diarios son cruciales para garantizar el suministro del agua para todos.

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