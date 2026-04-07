Vícar realiza una campaña para sensibilizar sobre el ahorro del agua entre la comunidad gitana

Con motivo del Día Internacional del Agua, el Ayuntamiento de Vicar a través del Programa de Comunidad Gitana del Área de Servicios Sociales está llevando ... a cabo unos talleres de sensibilización promoviendo su buen uso, desde el convencimiento de que pequeños cambios en los hábitos diarios son cruciales para garantizar el suministro del agua para todos.

Estos talleres sobre el ahorro del agua pretenden fomentar hábitos sostenibles mediante actividades lúdicas y educativas, y con juegos de roles para evitar el derroche del agua, y algunas manualidades sobre el ciclo del agua, concienciando sobre la limitación de este recurso.

El principal objetivo de estos talleres, impartidos en las barriadas de La Cimilla y La Lomilla, ha sido la sensibilización sobre el ahorro del agua, promoviendo su buen uso como una responsabilidad colectiva para evitar el despilfarro, y facilitando recomendaciones como darse una ducha corta, cerrar el grifo mientras al enjabonarse, afeitarse, o cepillarse los dientes.

Asimismo, se han explicado contenidos teóricos en lo referente a las cuatro etapas del ciclo del agua, (evaporización, condensación, precipitación, y recolección), utilizando para ello fichas, cartulinas y lápices de colores para explicar de la forma más sencilla posible el ciclo del agua en la naturaleza.

El ciclo del agua se aborda en el área de Ciencias de la Naturaleza o Sociales, cubriendo los estados físicos del agua mencionados anteriormente y se imparte principalmente durante el segundo ciclo de Educación Primaria (3º y 4º curso), con especial énfasis en 4º. Por ello, se han reforzado estos contenidos en los menores que han participado en el taller.

Para finalizar se dio paso a una lluvia de ideas de todos los participantes concluyendo que el ciclo del agua es un proceso vital que sustenta toda forma de vida en nuestro planeta y la importancia de consumir el agua necesaria con un uso responsable.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.