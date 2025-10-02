Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Imagen de la reunión. IDEAL

Vícar reafirma su compromiso con Codenaf con la firma de un nuevo convenio

Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, y Adel Baba El Mokhtari, presidente de la organización, estuvieron presentes en el acto

J. C.

Vícar

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:02

Un año más, Antonio Bonilla ha rubricado, junto al presidente de la Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF), Adel Baba El Mokhtari, el convenio de colaboración para la ejecución de proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Durante la firma del mismo también han participado la Concejala de Servicios Sociales, Almudena Jiménez, así como el delegado de CODENAF en Almería, Mohamed Bentrika.

El objeto de este acuerdo es el de establecer un marco de colaboración para promover la educación para el desarrollo y la ciudadanía global a través de acciones como talleres en centros educativos y espacios comunitarios; campañas de sensibilización dirigidas a la población general; jornadas, charlas y exposiciones; elaboración de materiales didácticos; así como acciones participativas con colectivos sociales, asociaciones, etc.

La firma de este nuevo convenio, con una duración de dos años, viene a subrayar el compromiso del Alcalde, en nombre del Ayuntamiento de Vícar, con la publicación migrante así como con los valores de solidaridad, justicia global, sostenibilidad ambiental y convivencia intercultural.

Ya en el año 2024 el consistorio y la asociación formalizaron su relación de compromiso a través del proyecto 'Tejiendo Entendimiento: Mediación Intercultural para la prevención de la Discriminación'. Tras el éxito de esta experiencia, continúa una nueva etapa de trabajo a favor de la ciudadanía y la convivencia de todas las personas.

