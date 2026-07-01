Vícar ratifica su apuesta por la tolerancia por el Día del Orgullo

El Pleno de la Corporación Municipal de Vícar se sumó esta mañana al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias, «a favor de ... los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación». La propuesta fue secundada por todos los grupos políticos a excepción de Vox, que considera este tipo de iniciativas «un debate promovido por chiringuitos que viven de esto», según señaló su portavoz, Alejandra Ceballos.

Con el apoyo del pleno Vícar se suma de nuevo a las medidas de apoyo que ya se dieron a conocer la semana pasada como el izado de la bandera arco iris, símbolo de la lucha por los derechos, la visibilidad, la igualdad y la no discriminación de las diversidades sexuales y de género.

De la misma forma, durante la semana pasada la fachada del Ayuntamiento se iluminó alternativamente con los seis colores de la bandera, para dar visibilidad y reafirmar la apuesta municipal por el respeto a la diversidad sexual.

A ello hay que unir el distintivo 'Espacio libre de LGTBIfobia' otorgado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, que le fue entregado al Ayuntamiento de Vícar el pasado 24 de febrero. Con esta distinción, se reconocía «el trabajo transversal que se realiza por garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+» tal y como aseguró en su día el alcalde, Antonio Bonilla.

En el Pleno de hoy, el alcalde insistió en que «se trata de una conquista social que necesita de nuestro compromiso institucional con los derechos de estos colectivos que consagra nuestra Constitución». Todo ello para hacer de Vícar un municipio «orgullosamente diverso» trabajando desde la prevención y pasando por la normalización de dicha diversidad, la creación de entornos seguros y la sensibilización comunitaria.