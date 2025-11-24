Vícar promueve la 'Cultura de la Seguridad' con un taller de primeros auxilios para alumnos

Instructores de Protección Civil de Vícar imparten una nueva jornada de formación dirigida a jóvenes estudiantes del municipio. En esta ocasión se trata de un ... taller de primeros auxilios en el que los participantes están aprendiendo como actuar frente a situaciones de riesgo o de emergencia.

El taller ha comenzado, en horario de 12.30 a 14.30 horas en el Instituto de Puebla de Vícar y está dirigido a alumnos del módulo de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. Esta actividad formativa tendrá continuidad con una nueva sesión este martes 25 en el mismo centro y otras dos sesiones más, los días 9 y 11, dirigidas a alumnos de la Escuela Agraria de Vícar.

El objetivo de estas jornadas formativas es proporcionar conocimientos teórico-prácticos de actuación en caso de emergencia para que se pueda dar una actuación temprana hasta la llegada de los servicios de emergencias con el objetivo de minimizar daños personales y materiales.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado que «el Ayuntamiento de Vícar trabaja permanentemente a lo largo de todo el año en la cultura de la seguridad, y es por eso que le damos una gran importancia a este tipo de acciones formativas que se vienen desarrollando desde Protección Civil de Vícar».

«Además, continúa el alcalde, «con estas acciones nuestros jóvenes alumnos obtienen una formación mucho más completa, de manera que cuando accedan al mercado laboral cuenten con los conocimientos necesarios para afrontar cualquier situación de emergencia».

En cuanto al contenido del curso, contempla la exposición de algunos conceptos básicos anatomo-fisiológicos aplicados a los primeros auxilios, pasando por criterios de urgencia y prioridad, intoxicaciones, traumatismos, vendajes e inmovilizaciones, manejo de heridas y hemorragias, ahogamientos, quemaduras y mantenimiento de botiquines. Además, están recibiendo conocimientos prácticos en materia de técnicas de reanimación cardio pulmonar.