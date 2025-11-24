Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la jornada. IDEAL

Vícar promueve la 'Cultura de la Seguridad' con un taller de primeros auxilios para alumnos

Las clases están siendo impartidas por instructores de Protección Civil

J. C.

Vícar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

Instructores de Protección Civil de Vícar imparten una nueva jornada de formación dirigida a jóvenes estudiantes del municipio. En esta ocasión se trata de un ... taller de primeros auxilios en el que los participantes están aprendiendo como actuar frente a situaciones de riesgo o de emergencia.

