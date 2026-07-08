Vícar promueve el buen uso de las nuevas tecnologías en la población gitana

El Ayuntamiento de Vícar, desde el área de Servicios Sociales y a través del programa integral de comunidad gitana y en colaboración con Cruz Roja, ... celebró el pasado día 2 de julio unas jornadas sobre el uso de las nuevas tecnologías en las barriadas de La Cimilla y de La Lomilla.

En un mundo cada vez más conectado, las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana de personas de todas las edades. Su uso ofrece grandes oportunidades para el aprendizaje, la comunicación, el trabajo y el entretenimiento, pero también plantea algunos desafíos que hacen necesario fomentar un uso responsable, seguro y equilibrado de las herramientas digitales.

En este sentido, la educación digital desempeña un papel fundamental en este proceso. Familias, centros educativos, administraciones públicas y entidades sociales comparten la responsabilidad de formar a niños, jóvenes y adultos en competencias digitales que les permitan aprovechar las ventajas de las tecnologías minimizando sus riesgos.

Con esta iniciativa se animó a las familias usuarias del programa de comunidad gitana a reflexionar sobre sus hábitos digitales y a adoptar prácticas que contribuyan a construir un entorno digital más seguro, saludable e inclusivo para todo, porque, según señaló el alcalde, Antonio Bonilla, «el uso responsable de la tecnología es la mejor garantía para un futuro digital más seguro y sostenible».

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del programa de comunidad gitana en el ámbito de la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.