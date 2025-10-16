Vícar prohíbe el estacionamiento en varias calles de La Envía por La Desértica Dicha prohibición permanecerá vigente entre las 06.00 horas y las 23.00 horas del sábado día 18 de octubre

Mapa de los lugares por donde pasa la prueba por el municipio vicario.

Vícar Jueves, 16 de octubre 2025, 14:40

La prueba deportiva de La Desértica volverá a pasar este fin de semana por La Envía, en Vícar y por ello el Ayuntamiento informa de algunas medidas que afectarán al tráfico durante la celebración de la misma.

Concretamente, se trata de la prohibición de estacionamiento en las calles Las Encinas, Los Naranjos, Las Higueras, Travesía de La Envía, Avenida de La Envía, Calle Los Olivos y Avenida de las Palmeras. Dicha prohibición permanecerá vigente entre las 06.00 horas y las 23.00 horas del sábado día 18 de octubre.

La Desértica, que celebra su séptima edición, volverá a pasar por el término municipal de Vícar, más concretamente por La Envía, en una nuevo desafío para los deportistas que cada año demuestran su valor y poder competitivo.

Desde el Ayuntamiento de Vícar se desea a todos los participantes una gran experiencia así como el agradecimiento a los vecinos por su comprensión y colaboración.

La Desértica cuenta con varias modalidades: marcha individual (71 kilómetros), marcha por equipos (71 kilómetros), MTB (110 kilómetros), E- Bike/Gravel (120 kilómetros) y la Minidesértica (1,8 kilómetros) con el objetivo de fomentar el deporte.