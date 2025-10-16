Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa de los lugares por donde pasa la prueba por el municipio vicario. IDEAL

Vícar prohíbe el estacionamiento en varias calles de La Envía por La Desértica

Dicha prohibición permanecerá vigente entre las 06.00 horas y las 23.00 horas del sábado día 18 de octubre

J. C.

Vícar

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:40

Comenta

La prueba deportiva de La Desértica volverá a pasar este fin de semana por La Envía, en Vícar y por ello el Ayuntamiento informa de algunas medidas que afectarán al tráfico durante la celebración de la misma.

Concretamente, se trata de la prohibición de estacionamiento en las calles Las Encinas, Los Naranjos, Las Higueras, Travesía de La Envía, Avenida de La Envía, Calle Los Olivos y Avenida de las Palmeras. Dicha prohibición permanecerá vigente entre las 06.00 horas y las 23.00 horas del sábado día 18 de octubre.

La Desértica, que celebra su séptima edición, volverá a pasar por el término municipal de Vícar, más concretamente por La Envía, en una nuevo desafío para los deportistas que cada año demuestran su valor y poder competitivo.

Desde el Ayuntamiento de Vícar se desea a todos los participantes una gran experiencia así como el agradecimiento a los vecinos por su comprensión y colaboración.

La Desértica cuenta con varias modalidades: marcha individual (71 kilómetros), marcha por equipos (71 kilómetros), MTB (110 kilómetros), E- Bike/Gravel (120 kilómetros) y la Minidesértica (1,8 kilómetros) con el objetivo de fomentar el deporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  7. 7 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  8. 8 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  9. 9 Intento de homicidio en el Zaidín: un joven de 22 años apuñala a otro en el cuello con un cuchillo de 35 centímetros
  10. 10 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vícar prohíbe el estacionamiento en varias calles de La Envía por La Desértica

Vícar prohíbe el estacionamiento en varias calles de La Envía por La Desértica