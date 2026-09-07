Vícar programa 12 destinos por Andalucía para el plan 'Deporte y Naturaleza'

«Con la llegada de una nueva temporada, renovamos nuestra ilusión por seguir descubriendo caminos, paisajes y lugares que nos invitan a caminar, aprender y ... disfrutar de nuestro entorno». Así, presentó Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, la temporada 2026/2027 del programa Deporte y Naturaleza.

Un programa de senderismo que cada año selecciona cuidadosamente rutas «donde cada salida será una oportunidad para conectar con la naturaleza, compartir experiencias y descubrir rincones llenos de historia, tradición y belleza». A los siempre sorprendentes itinerarios del programa se suma este año una novedad. Y es que las citas dominicales no solo estarán dedicadas al senderismo, sino que estas se complementar con actividades culturales, visitas patrimoniales y experiencias únicas en el lugar de destino.

Rutas de senderismo

Un total de 12 excursiones componen la presente edición de Deporte y Naturaleza que hasta el mes de abril visitará destinos como: Baza, Cádiar, Paterna, Benalúa de Guadix, Málaga, Alquife, Alboloduy, Almería, Lúcar, Laroya, Enix y Santa Fe. Un amplio repertorio de estampas, paisajes e historias por descubrir tematizadas con la época del año como, por ejemplo, la fiesta de las castañas en Paterna.

La próxima salida será el 11 de octubre y tiene como destino la Ruta Morisca de Cádiar. A lo largo de 11 kilómetros de recorrido, los senderistas atravesarán espectaculares paisajes de la Alpujarra granadina entre pueblos cargados de historia y tradición. Desde Mecina Bombarón, caminarán hasta Bérchules, Alcútar y Narila, para finalizar disfrutando de la Fiesta del Vino en Cádiar.

La siguiente parada será el 1 de noviembre para visitar el Castañal de Paterna, donde se comenzará la jornada en Paterna del Río para recorrer un precioso itinerario circular que discurre entre frondosos castañares, antiguas acequias de origen andalusí y el cauce del río Paterna, descubriendo algunos de los paisajes más representativos de la Alpujarra. En la jornada, se degustará castañas asadas y productos típicos

Como en ediciones anteriores, la tasa de participación tiene un coste de 12 euros por persona y la inscripción se realizará en la Casa de la Juventud y el Deporte de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 horas a 15.00 horas. El dosier con la programación completa y condiciones de cada expedición está disponible para su consulta a través de la página web del Ayuntamiento de Vícar.