Vícar presta ayuda a los jóvenes que quieran solicitar el Bono Cultural Joven

El Centro de Información Juvenil de Vícar informa que el plazo para solicitar el Bono Cultural Joven que ofrece el Ministerio de Cultura para los ... jóvenes nacidos en 2008 y que por tanto alcanzan la mayoría de edad este año, finaliza el día 31 de este mes de octubre. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, recordó que «esta ayuda directa de 400€ que ofrece el Gobierno de la Nación, es una invitación a entrar en la edad adulta de la mano de la cultura, que permitirá a nuestros jóvenes disfrutar de productos y actividades culturales y creativas».

El Bono Cultural Joven permite incluye un máximo de 200 euros en espectáculos de artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico, como entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, o museos; hasta un máximo de 100 euros en productos culturales en soporte físico, como por ejemplo libros, revistas, prensa, o videojuegos; o hasta un máximo de 100 euros en consumo de productos digitales o en línea.

Los jóvenes de Vícar interesados en obtener el bono, pueden dirigirse al Centro de Información Juvenil, en la Casa de la Juventud, ubicada en La Gangosa, donde podrán obtener cualquier aclaración o información relacionada con esta oferta cultural y sobre el procedimiento de solicitud. Igualmente podrán ser atendidos llamando al teléfono 950345610, 34917406793, o a través de los correos electrónicos vicarjoven@gmail.com, o bcj@fnmt.es. También podrán encontrar toda la información necesaria en la web del Gobierno: https://bonoculturajoven.gob.es/