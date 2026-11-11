Vícar se prepara para recibir a centenares de familias en el V Encuentro de Ampas

El área de Educación del Ayuntamiento de Vícar acaba de anunciar la celebración del V Encuentro de Ampas que tendrá lugar el 21 de noviembre. ... Un año más, esta jornada de convivencia llegará «para reunir a las familias en una cita donde compartir grandes momentos en comunidad y crear nuevos recuerdos», como señaló el alcalde, Antonio Bonilla.

Como en ediciones anteriores, la Villa de Vícar será el espacio escogido para recibir a las cientos de familias que cada año participan y se involucran en esta actividad. Una convocatoria que, durante toda la mañana, propondrá la realización de entretenidos talleres, actividades, juegos y gincana, así como animación para los niños y niñas de todas las edades.

Sobre la repercusión del Encuentro de Ampas, Antonio Bonilla, recordó que su puesta en marcha responde «al deseo de que todas las familias puedan reunirse en un entorno social y lúdico fuera de los centros educativos». A su vez, el regidor municipal «gracias a esta jornada de convivencia se refuerzan lazos», matizó el regidor municipal.

De esta forma, el Ayuntamiento de Vícar recuerda que el Encuentro de Ampas forma parte del programa de actividades e iniciativas impulsadas desde su condición como Ciudad Educadora y Ciudad Amiga de la Infancia que es, a su vez, una excelente oportunidad para escuchar sus necesidades y propuestas

Las familias que lo deseen pueden recibir más información sobre el V Encuentro e inscripción en el mismo a través del AMPA de su centro hasta el próximo viernes 13 de noviembre.