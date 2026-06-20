Vícar prepara dos nuevas colectas de sangre para finales de junio

Una unidad del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, se desplazará la semana que viene hasta Puebla de Vícar, en cuyo centro de salud llevará ... a cago extracciones a todos aquellas personas que deseen donar su sangre. Esta nueva cita solidaria, realizada en colaboración con la Asociación Donantes Vida de Vícar, forma parte de la campaña que el citado centro de transfusiones viene realizando por diversos municipios de la provincia, y será la primera de este año.

Las extracciones se realizaran, en una doble jornada, el próximo jueves, 25 y el viernes 26, en horario de tarde, comenzando a las 17.00 horas y finalizando a las 21.00 horas. Los interesados en donar su sangre deben tener entre 18 y 65 años y un peso mínimo de 50 kilogramos. Un médico estará a disposición de los donantes para atender a aquellas cuestiones que relacionadas con el estado de salud a la hora de realizar la donación, se planteen.

Desde del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería se pidió la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, de cara a poder prestar la mayor atención a los donantes, que de forma voluntaria y altruista acudan a donar su sangre para mejorar la salud de enfermos y accidentados.

La colecta de sangre espera encontrar una vez más la solidaridad de los vicarios de cara a este tipo de llamamientos. Desde la Asociación de Donantes de Vida, se pone de manifiesto la alta concienciación que la población vicaria tiene en estas y otras donaciones y que se espera que se vea reafirmada en esta ocasión.

De hecho, en la última de las extracciones, que tuvo lugar el pasado mes de febrero, 173 personas donaron sangre lo que permitió recoger un total de 14 bolsas, registrándose trece nuevos donantes del municipio.

Por otra parte todas aquellas personas interesadas en donar plasma, pueden dirigirse al Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, ubicado frente al Hospital Torrecárdenas, para solicitar cita, llamando al teléfono 900 10 17 80, de lunes a viernes de 8.30 horas a 14.30 horas.