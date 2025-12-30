Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, presenta la campaña. IDEAL

Vícar potencia su plan para modernizar el tejido comercial

Vallas, mupis, pegatinas y cuñas en radio se suman a otras medidas para promover la «compra con corazón»

J. C.

Vícar

Martes, 30 de diciembre 2025, 03:56

Coincidiendo con las fiestas de Navidad, el Ayuntamiento de Vícar está intensificando la campaña «Vícar compra con corazón» de promoción del comercio local y de ... proximidad. Una campaña integrada en un proyecto mucho más ambicioso y que está valorado en más de un millón quinientos mil euros, con el que se pretende impulsar la competitividad, la innovación y la modernización del sector del comercio en el municipio.

