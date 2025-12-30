Vícar potencia su plan para modernizar el tejido comercial

Coincidiendo con las fiestas de Navidad, el Ayuntamiento de Vícar está intensificando la campaña «Vícar compra con corazón» de promoción del comercio local y de ... proximidad. Una campaña integrada en un proyecto mucho más ambicioso y que está valorado en más de un millón quinientos mil euros, con el que se pretende impulsar la competitividad, la innovación y la modernización del sector del comercio en el municipio.

Según ha detallado el alcalde, Antonio Bonilla, «entre los objetivos de este amplio plan de actuaciones, además de fomentar la compra de proximidad, está incentivar y modernizar nuestro tejido comercial, haciéndolo más innovador y contribuir al impulso de un sector que consideramos esencial de cara al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio».

«Todo ello siempre desde la perspectiva de que el comercio local de Vícar no es ni puede considerarse en ningún caso como un ente aislado, sino que es la suma de todas las partes, ciudadanos y comerciantes», concluye Bonilla.

Dentro de esta campaña, durante estos días se está procediendo a la entrega de alfombrillas y pegatinas en los comercios del municipio, y a la instalación de cartelería en vallas y mupis, así como a la emisión de cuñas publicitarias. En este sentido el alcalde ha recalcado que «en estas fechas tan especiales, el comercio local es mucho más, es el latido que mantiene unido el corazón vicario, de ahí que con cada compra que hagamos estaremos dándole apoyo a nuestras familias, fortaleciendo nuestra economía y manteniendo vivo y fuerte nuestro comercio local».

La estrategia que se persigue con esta campaña no sólo busca modernizar el comercio local mediante herramientas digitales como el nuevo marketplace, sino también resaltar su valor humano y emocional. En este sentido, el logo elegido es de la máxima importancia por cuanto emplea una composición de formas entrelazadas que representa la suma de comerciantes y ciudadanos del municipio, que juntos dibujan un corazón, haciendo de este modo un guiño al clásico símbolo que ha representado tanto tiempo al municipio de Vícar.

Este proyecto integral está incluido en la convocatoria de ayudas para el año 2022 por resolución de la Secretaría de Estado de comercio de 30 de junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en la orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).