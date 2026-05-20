Vícar se posiciona en el mapa de la música house con un Qiwi Fest

La celebración de Qiwi Fest el pasado sábado fue todo un éxito que ya ha situado al municipio de Vícar en el mapa de la ... música house. Lo hizo, además, en un entorno incomparable como es el Bulevar de la Paz, transformando este espacio al aire libre en un gran escenario.

Alrededor de un millar de personas disfrutaron de esta innovadora propuesta impulsada por la promotora de Qiwi Fest en colaboración con el Ayuntamiento de Vícar.

Un evento que ofrece una forma diferente de salir y disfrutar de la música en directo, como detallan desde la organización. Así, desde las doce del mediodía daba comienzo esta experiencia cuya primera parte estuvo dedicada al entretenimiento a través de pequeños torneos, juegos y sorteos.

Además, el recinto contó con un espacio gastronómico donde disfrutar de bocados tanto dulces como salados a cargo de firmas como Vamosliados, Tacos el Wey y Adicta by Servandillo.

A partir de las primeras horas de la tarde daban comienzo las sesiones Dj con artistas internacionales reconocidos como el británico Félix o la holandesa JÖella Jackson. También hubo un enorme despliegue de talento nacional de la mano de De la Swing, Bliezt, Sera de Villalta, Salvi Fernández, Crixx, Escanez, Iván de Diego, Larida y Mees. Todos ellos conformaron un cartel de primera que logró captar la atención desde los primeros anuncios de Qiwi Fest y que sin duda sentarán precedente para próximas ediciones.